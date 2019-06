Instagram è la sua vita: Taylor Mega, influencer marketing da un milione e 800 mila followers, sa bene come funziona il mondo dello spettacolo, e per questo decide di non cedere al ricatto del paparazzo. Secondo quanto riferito dalla modella friulana sul suo account social – e riportato da Blastingnews.com – l’influencer ventiseienne sarebbe stata beccata in topless e poi contattata dall’autore della foto, con l’intenzione di ricattare l’ex di Tony Effe.

Taylor Mega Instagram, paparazzata in topless non cede al ricatto

È la stessa Taylor Mega a svelare l’accaduto tramite le proprie Stories Instagram. Qualche giorno fa, infatti, l’influencer avrebbe pubblicato la foto oggetto del ricatto sul proprio account social, “aggirando” di fatto la richiesta del paparazzo. Così facendo, la Mega avrebbe fatto perdere valore allo scatto, annullandone la valenza commerciale, nel caso in cui il ricattatore avesse voluto venderlo a qualche rivista. La foto, in cui Taylor indossava soltanto lo slip, è rimasta sul profilo della modella per 24 ore, come da prassi per i contenuti condivisi tramite Stories.

“Se proprio volete cavalcare l’onda…”, Taylor non si lascia intimidire

“Nel mondo dello spettacolo – ha confessato poi Taylor Mega sempre tramite il proprio account Instagram – i paparazzi sono croce per qualcuno, ma delizia per qualcun altro. Esistono vip che hanno costruito intere carriere sulle paparazzate, mentre altri ne sono semplicemente vittime. Io – ha continuato la Mega, recente flirt di Flavio Briatore – porto rispetto a qualsiasi professione, anche quella del paparazzo, ma ultimamente mi stanno complicando non poco l’esistenza. [..] Fare le finte paparazzate sarà servito a tante, soprattutto ultimamente. Beh, se proprio volete cavalcare l’onda del topless di Taylor Mega ve lo servo io, direttamente sul mio profilo”. Ed è proprio grazie a questa astuta mossa che la Mega ha schivato il ricatto.

