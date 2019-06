Nuova scossa di terremoto in Friuli. In questi giorni la terra in Italia non trova pace, particolarmente colpita tra ieri e oggi è la regione del Friuli. Uno sciame sismico si è abbattuto sulla regione. Questa mattina, 15 giugno 2019, nuova scossa con magnitudo 3.5 con epicentro a Tolmezzo, in provincia di Udine.

leggi anche: Terremoto oggi in Lazio: scossa magnitudo 3.0 ad Amatrice

Terremoto in Friuli, nuova scossa questa mattina 15 giugno 2019: parliamo di sciame sismico

La scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 6.12. Una magnitudo non troppo elevata, ma ad una profondità bassissima. Solo un 1 km di profondità. Il terremoto è stato percepito chiaramente in una zona molto ampia: a Udine, in comuni dell’Alto Friuli come Tarvisio e persino in Austria. Le cittadine più vicine all’epicentro sono Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Lauco. Il terremoto da ieri non fa dormire serenamente il Friuli: la prima scossa è stata di una magnitudo di 3.7 a una profondità di soli 5 km. È seguito poi uno sciame sismico di scosse lievi fino a quella di questa mattina più intensa.

leggi anche: Terremoto oggi in Lombardia: scossa magnitudo 2.5 a Brescia

Terremoto in Friuli: segnalazioni e interventi

La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale presso la Centrale operativa di Palmanova, avevano risposto a una ventina di richieste di informazioni, ma non erano state ricevute segnalazioni di danni a persone o a cose. I Vigili del Fuoco avevano eseguito una verifica tecnica presso l’ospedale di Tolmezzo e precauzionalmente era stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea pontebbana nel tratto compreso tra Tarcento e Pontebba. La Sala operativa regionale non ha, inoltre, ricevuto informazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone.

leggi anche l’articolo —> Instagram down oggi in Italia: cosa è successo nella notte