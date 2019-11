Aggiornamento delle 18:49 – L’INGV ha confermato una magnitudo di 4.4 gradi della scala Richter per la scossa di terremoto verificatasi alle 18:35 di oggi, giovedì 7 novembre 2019. L’epicentro è stato individuato nella zona di Balsorano (L’Aquila), praticamente al confine con il Lazio, ad una profondità di 14 km. In questo momento sono in corso verifiche da parte della sala operativa della Protezione Civile per escludere che ci siano danni a persone e cose.

Intanto centralini dei Vigili del Fuoco presi d’assalto anche a Frosinone e Roma, dove il terremoto è stato chiaramente percepito. “Al momento non si segnalano particolari danni a persone o cose”, afferma un’Ansa delle 18:58. Subito dopo la scossa la gente è scesa in strada ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica. Anche qui al momento non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita nettamente anche a Chieti e alcuni utenti dei social network riferiscono che il terremoto è stato chiaramente percepito anche a Napoli.

La nostra breaking news delle 18:46

Trema la terra all’improvviso nel tardo pomeriggio di oggi. Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9 si è verificata con epicentro nella zona de L’Aquila in Abruzzo. L’INGV al momento non conferma magnitudo ma si è trattato di una scossa molto forte seppur di breve durata.

Da quanto si apprende nei primi concitati minuti dopo il terremoto, la scossa è stata avvertita fino a Roma e in buona parte di Lazio, Abruzzo e Umbria. (notizia in aggiornamento)