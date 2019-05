Una scossa di terremoto si è verificata nella mattina del 31 maggio 2019 attorno alle 11 in Calabria, in provincia di Reggio Calabria. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a poca distanza dal centro abitato di Molochio, comune aspromontano. La scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione in una vasta area tra i due versanti, ionico e tirrenico, della provincia di Reggio Calabria.

Terremoto a Molochio (Reggio Calabria): i dettagli

La scossa di terremoto di oggi con epicentro a Molochio è stata registrata dai sensori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 11:04 ora italiana. La localizzazione dell’evento sismico corrisponde alle coordinate geografiche (lat, lon) 38.31, 16.03 ad una profondità di 18 km. Si tratta di un punto circa ad un km a nordovest di Molochio. La magnitudo è stata di 2.4 gradi della scala Richter.

Tra i comuni entro i dieci chilometri dall’epicentro della scossa di terremoto di oggi, oltre a Molochio, figurano Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Oppido Mamertina, Taurianova, Cittanova, Santa Cristina d’Aspromonte, Cosoleto e Platì, tutti in provincia di Reggio Calabria. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Calabria, terra ad elevato rischio sismico

Se ricordiamo che la Calabria è una delle regioni con il maggiore rischio sismico in Italia diciamo una banalità. Nel mare di fronte alla costa tirrenica è presente un vulcano attivo, lo Stromboli. Poi c’è il Marsili, il vulcano sottomarino nel cuore del Mar Tirreno, tra Sardegna, Sicilia, Campania e appunto Calabria. Insomma, che si possano verificare terremoti in mare o nei pressi della costa, come avvenuto in questi giorni, è del tutto normale. Allora perché sale il timore di possibili scosse sismiche anche di forte intensità?

Secondo padre Martino Siciliani, direttore dell’Osservatorio sismico “Andrea Bina” di Perugia, uno dei più antichi d’Italia, la Calabria è proprio la regione più a rischio terremoti in Italia. «L’area più a rischio, attualmente, è la Calabria. Non voglio fare allarmismo – ha detto in una recente intervista al quotidiano Interris – è solo di una valutazione generica. Si tratta però di una zona molto vulcanica e nella quale è presente una grossa faglia. Dal terribile sisma del 1908, poi, gli unici eventi registrati hanno avuto un tenore piuttosto ridotto. D’altra parte è possibile che il tempo di ritorno possa durare ancora molti anni».