Due scosse di terremoto sono state avvertite nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio 2019, tra Emilia Romagna e Toscana. I due eventi sismici si sono verificati in serata: il primo con epicentro nel Parmense, non lontano da Borgo Val di Taro, attorno alle 20:30, il secondo in Garfagnana, alle 21.40, nei pressi di Pontremoli.

Scossa di terremoto a Borgo Val di Taro

Alle 20:27 di giovedì 4 luglio 2019 i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto con epicentro 7 km a sudest di Borgo Val di Taro (PR). Il sisma si è verificato a 8 km di profondità, nelle coordinate geografiche 44.45, 9.84. La magnitudo rilevata è stata di 2.5 gradi della scala Richter. Oltre a Borgo Val di Taro sono risultati entro i 15 km dall’epicentro anche Pontremoli (MS), Albareto (PR), Zeri (MS), Berceto (PR), Valmozzola (PR), Compiano (PR), Mulazzo (MS), Filattiera (MS). Non risultano danni a persone o cose.

L’evento sismico a Pontremoli

La seconda scossa di terremoto di ieri, giovedì 4 luglio 2019, si è verificata alle 21:40 con epicentro in Garfagnana, 8 km a nordovest di Pontremoli (MS). Secondo le rilevazioni INGV la scossa, collegata alla precedente per vicinanza degli epicentri, ha avuto magnitudo di 2.4 gradi della scala Richter e si è verificata ad una profondità di 8 km. Oltre a Pontremoli, epicentro della scossa, sono risultati entro i 15 km dall'epicentro anche i centri di Borgo Val di Taro (PR), Albareto (PR), Zeri (MS), Berceto (PR), Compiano (PR), Mulazzo (MS), Filattiera (MS). Anche in questo caso non si registrano danni a persone o cose. La zona appenninica a cavallo tra Emilia Romagna e Toscana è teatro di frequenti scosse sismiche, anche se negli ultimi anni sempre di modesta entità.