Traffico illecito di rifiuti, operazione Dda di Milano: arresti e sequestri

Diecimila tonnellate di rifiuti smaltiti illecitamente in discariche abusive. La Procura e la Direzione distrettuale antimafia di Milano hanno smantellato articolata organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. L’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba di oggi in cinque regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania.

Circa 200 i militari del NOE e dei comandi provinciali dei Carabinieri, unitamente al NOE di Milano che per primo ha iniziato l’indagine sul territorio su mandato della Procura milanese. Il Gip di Milano ha inoltre richiesto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, il cui destinatario al momento non è noto.

Inutile sottolineare che si tratta di un’operazione importantissima per cercare di porre fine alla escalation di roghi che negli ultimi due anni ha colpito siti di stoccaggio di rifiuti speciali e – appunto -discariche abusive soprattutto in Lombardia e nella zona di Milano. Da sempre, in questa regione, l’attività di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e speciali è tra i business preferiti dalle organizzazioni criminali, ‘ndrangheta in primis.

