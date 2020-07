L’influencer Valentina Ferragni, sorella di Chiara, è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia. Anche loro, come tanti altri, hanno scelto l’Italia come meta di quest’estate 2020. Poche ore Valentina ha postato uno scatto decisamente “interessante”. La bella Valentina Ferragni Su Instagram in bikini è pazzesca. Uno scatto artistico in riva al mare che ha letteralmente conquistato tutti i suoi numerosi ammiratori, i quali hanno invaso il post con una marea di like e commenti. Per la ragazza ogni volta i complimenti sono infiniti. La sua innata sensualità non passa mai inosservata, così come il suo fisico da urlo con tutte le curve al punto giusto.

Valentina Ferragni Instagram: sensuale in bikini in riva al mare

L’affascinante Valentina Ferragni ha pensato bene di movimentare la giornata dei suoi oltre 3,5 milioni di followers con uno scatto mozzafiato. Nel post l’influencer è stata immortalata in riva al mare con indosso un micro costume turchese. Le onde del mare accarezzano le sue curve da sballo. Il reggiseno mette in bella mostra il suo florido décolleté e la mutandina del bikini valorizza il suo lato B, che sembra scolpito nel marmo. Il suo sorriso smagliante e i suoi occhi azzurri rivolti all’obiettivo rendono l’intera immagine decisamente romantica e intrigante al tempo stesso. Infine, Valentina ha descritto il tutto con una semplice parola: «Happiness (Felicità)».

La reazione dei followers

Davanti allo scatto sensuale in bikini di Valentina Ferragni, la fantasia dei suoi numerosi followers si è letteralmente scatenata. Tra i vari commenti anche quello di sua sorella, Chiara Ferragni: «Ma stupenda». In molti, dopo aver osservato per bene lo scatto, hanno notato un tatuaggio in particolare: «Ma cosa dice il tuo tatuaggio? È bellissimo». Valentina ha immediatamente risposto: «C’è scritto “Believe in yourself”». Per lei solo complimenti: «Che sirenetta», «Sei davvero una bella ragazza», «Stupenda come sempre» e ancora: «Sei davvero molto sexy». Un ammiratore le ha fatto notare una cosa: «Il costume abbinato al colore degli occhi! Top». Infine, un fan monello le ha scritto: «Ma che bona!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Valentina Ferragni (@valentinaferragni)