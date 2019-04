Nelle ultime ore è stata diffusa in rete la notizia che le scuole del Veneto, in particolare Verona, saranno chiuse per maltempo oggi giovedì 4 e domani venerdì 5 aprile 2019. La notizia, purtroppo per gli studenti, è una fake news. Infatti le scuole saranno regolarmente aperte. Non si sa ancora come abbia preso il via questa notizia falsa, purtroppo il controllo sempre meno attento di giornali anche importanti porta questi risultati. E’ bastata un rapida verifica con l’amministrazione comunale di Verona per scoprire che la notizia della chiusura delle scuole causa maltempo era completamente priva di fondamento. Nessuna chiusura straordinaria quindi, nonostante il maltempo.

Il maltempo e i disagi in Veneto

Sì, perché il maltempo non è una fake news. Nell’ultime ore il Veneto, come altre regioni, è colpito da perturbazioni piuttosto violente che stanno causando diversi disagi alla popolazione. Sul profilo Facebook di Verona In Comune si parla proprio dei problemi che sta affrontando la popolazione “Le piogge che da 48 ore stanno interessando la zona pedemontana della provincia di Verona e alcuni quartieri del comune capoluogo, come Parona e il territorio della Seconda Circoscrizione, hanno creato gravi danni, solo per caso limitati fortunatamente a beni e colture, ma facendo correre gravi rischi alla popolazione.”

La situazione non sembra migliorare nelle prossime ore, infatti per la giornata di oggi, giovedì 4 aprile 2019, sono previste un clou di piogge nella pianura e neve copiosa sui monti. La Protezione Civile incoraggia gli enti «a verificare eventuali movimenti di terra e di rocce interessanti la viabilità, con particolare riferimento alle prime ore di venerdì, in modo da segnalare anche agli Enti regionali ed alla Prefettura eventuali criticità, al fine di assicurare la transitabilità delle vie di comunicazione ed in particolare per garantire il passaggio in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico e degli scuolabus»

