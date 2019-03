Brutto risveglio in Veneto. Una coppia di anziani è morta e una donna è rimasta gravemente ustionata in un incendio divampato nell’appartamento di una palazzina a tre piani sull’isola di Murano. Intervenuti prontamente carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco, che si sono ritrovati dinnanzi i corpi senza vita due anziani di 94 e 96 anni, soffocati dal fumo. L’altra donna significativamente ustionata ha invece 45enne: decisivo per lei l’aiuto dei vicini di casa, che l’hanno aiutata ad uscire dal rogo. La signora è stata trasferita prontamente al centro grandi ustionati di Padova. Tratto in salvo anche un uomo, uscito illeso.

Murano, incendio in una palazzina: morta coppia di anziani

Un incendio che ha tenuto occupati i vigili del fuoco dalle 4 del mattino. Attimi davvero di paura e terrore a Bressagio nell’isola di Murano a Venezia per il rogo che è costato la vita ad una coppia di anziani e che ha causato ustioni molti significative in una donna. Secondo quanto riportato dai media locali: le squadre dei pompieri sono accorse dal comando lagunare con due autopompe e da Mestre con una terza squadra trasporta dal personale di Marittima per domare le fiamme, che hanno avvolto un’intera palazzina con tre appartamenti. Al primo piano i vigili del fuoco sono entrati con gli auto respiratori; proprio qui si trovava la coppia di anziani, che non ha trovato scampo. La donna di 45 anni, residente al piano terra, è stato aiutata dai vicini di casa. Deceduto il cane della signora, rimasto intrappolato nella dimora. L’uomo messo in salvo al secondo piano, invece, è stato allertato dalle grida dei passanti. Per fortuna è riuscito a mettersi in salvo scendendo per le scale invase dal fumo. Anche questi ha perduto il suo amico a quattro zampe: il suo gatto è stato trovato morto nell’appartamento.

Incendio a Murano: ustionata gravemente una donna, le indagini sono in corso

Bisognerà ora accertare le cause dell’incendio: cosa ha determinato il divampare delle fiamme? Le indagini sono al vaglio del NIAT, il nucleo investigativo antincendio territoriale, dei vigili del fuoco, che subito sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in salvo i residenti.