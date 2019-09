Ieri, sabato 14 settembre 2019, è avvenuto un grave incidente a Villafranca Piemonte, nel Pinerolese, dove due auto si sono scontrate. L’uomo che ha provocato l’incidente è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale. Si tratta di un giovane di 24 anni, portato in ospedale e sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici. Nello scontro una persona è morta e cinque sono rimaste ferite, tra cui una bambina di soli 8 anni.

Villafranca Piemonte: la dinamica dell’incidente

Un sabato sera da dimenticare. E’ avvenuto tutto intorno alle 18:30 a Villafranca Piemonte. Un giovane ragazzo di soli 24 anni ha causato un terribile incidente stradale. Non è ancora chiaro se sia stato solo un errore o se il ragazzo fosse sotto stupefacenti o alcool. I risultati comunque non cambiano. La sua auto, una Focus, ha invaso la corsia opposta schiantandosi frontalmente con la Fiat Uno guidata da un uomo di 52 anni, Francesco Carbonaro, morto nello schianto. Con il 24enne c’erano anche due amici, uno di 21 e uno di 35 anni.

I feriti e i soccorsi

Accanto alla vittima viaggiava il padre, 80 anni, pensionato di Nichelino in provincia di Torino. Il 118 ha trasportato l’uomo in elicottero al Cto. In ospedale i medici gli hanno dato una prognosi di 90 giorni. Ma non è finita qui perché la Focus del 24enne, ribaltandosi, ha colpito anche una Golf sulla quale viaggiavano una donna di 41 anni, di Moretta in provincia di Cuneo, e la figlia di otto anni. Entrambe sono state portate d’urgenza in ospedale. Il ragazzo è stato accusato di omicidio stradale e le cose potrebbero mettersi anche peggio se dovesse uscire fuori che non era del tutto lucido. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti e ci stringiamo al dolore di famigliari e amici della vittima.