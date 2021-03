26 marzo 2021 sciopero dei trasporti pubblici: dove e quando è garantito il servizio

Domani, venerdì 26 marzo 2021, potrebbe essere una giornata faticosa per i pendolari. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero del personale addetto al trasporto pubblico locale nazionale. L sciopero di categoria riguarda il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Oltre allo sciopero nazionale di 24 ore sono inoltre previste diverse agitazioni a carattere locale. In seguito le fasce orarie che garantiscono il trasporto su autobus urbani ed extraurbani, metropolitana e ferrovie suburbane.

Sciopero dei trasporti 26 marzo 2021

“Il trasporto pubblico locale è un settore che occupa più di 100.000 lavoratrici e lavoratori che non si sono mai fermati durante la pandemia, nemmeno nei mesi più duri del lockdown”, si legge nel comunicato congiunto che annuncia lo sciopero del 26 marzo 2021. “E hanno sempre garantito il diritto alla mobilità delle persone. Il rinnovo contrattuale, quindi, è più che mai un loro diritto”. Le ultime trattative con le parti datoriali Asstra, Agens e Anav non hanno dato i frutti sperati a causa delle posizioni di quest’ultime “da considerarsi inadeguate e irricevibili”. Ma il rinnovo dei contratti non è l’unico nodo: c’è un’altra emergenza da affrontare rapidamente. Quella della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, “troppo spesso lasciati soli a fronteggiare la rabbia dei passeggeri, che non è mai giustificabile quando sfocia in violenza”.

Fasce di garanzia

Lo sciopero è nazionale e di 24 ore, quindi dalle 0:00 alle 23:59. Gli orari e le fasce di garanzia, tuttavia, variano da regione a regione, pertanto ulteriori informazioni sono consultabili sui siti web delle aziende di riferimento. Sono inoltre organizzate agitazioni a livello regionale o locale. A Milano, l’agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane ATM è consentita dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 al termine del servizio. Le linee AGI 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus potranno subire ritardi e cancellazioni, ma saranno comunque garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18:00. In sciopero anche il personale viaggiante delle linee Movibus, Star, Stie e della funicolare Como – Brunate.

A Roma, lo sciopero riguarda bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma TPL), tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. A rischio, nella notte tra giovedì e venerdì, anche le linee di bus N. In base alle norme sulle fasce di garanzia il servizio risulterà regolare fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. A Torino, il servizio sarà garantito dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00 per le linee urbane-suburbane, metropolitana, assistenza alla clientela, centri di servizi al cliente. Da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14.30 alle 17.30 per le linee extraurbane e ferroviaria SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres; dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per la linea ferroviaria Sfm1 Rivarolo-Chieri.

Sciopero 26 marzo 2021: agitazioni locali

A livello locale, ecco dove e in quali fasce orarie si prevedono disagi, come riportato da Sicurauto.it.