Autostrade in tempo reale oggi venerdì 28 maggio 2021: come sta andando il traffico sulla rete autostradale italiana in questa giornata in cui inizia il primo weekend dell'estate meteorologica. Sono ancora molti i cantieri attivi sulle autostrade italiane che provocano code, oltre a qualche incidente e perdita di carico. Vediamo la situazione aggiornata del traffico sulle autostrade italiane con code, cantieri, chiusure: notizie aggiornate alle 10:40 di oggi, venerdì 28 maggio 2021.

Autostrade in tempo reale oggi venerdì 28 maggio 2021: la situazione del traffico in tempo reale

10:40 – A14 Bologna. Coda tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14.4 – direzione: Taranto).

10:38 – A1 Piacenza-Fiorenzuola. Coda di 3 km tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incidente. A1 Milano-Bologna (Km 64.2 – direzione: Napoli).

10:35 – A14 Giulianova-Val Vibrata. Coda di 1 km tra Giulianova e Val Vibrata per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 323.25 – direzione: Ancona).

10:28 – A1 Napoli. Traffico Rallentato tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa per incidente. A1 Roma-Napoli (Km 752.4 – direzione: Napoli).

10:27 – A1 Piacenza-Fiorenzuola. Coda tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incidente. A1 Milano-Bologna (Km 64.2 – direzione: Napoli).

10:25 – A1 Milano-Melegnano. Scorta veicoli tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e Melegnano per Materiali dispersi. A1 Milano-Bologna (Km 5.7 – direzione: Napoli).

10:24 – A14 Bologna. Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. A14 Bologna-Ancona (Km 14.4 – direzione: Taranto).

10:22 – A14 Pedaso-Fermo. Coda di 1 km tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 286.7 – direzione: Ancona).

10:22 – A14 Porto S. Elpidio-Fermo. Traffico Rallentato tra Porto Sant\’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 276.5 – direzione: Taranto)

10:22 – A13 Occhiobello-Rovigo Sud – Villamarzana. Traffico Rallentato tra Occhiobello e Villamarzana per lavori. A13 Bologna-Padova (Km 52.5 – direzione: Padova).

10:17 – A11 Prato. Traffico Rallentato tra Prato est e Prato Ovest per traffico intenso. A11 Firenze-Pisa nord (Km 15 – direzione: Pisa).

10:12 – A14 Pedaso-Fermo. Traffico Rallentato tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 286.7 – direzione: Ancona).

10:11 – A14 Roseto degli Abruzzi-Città S.Angelo. Traffico Rallentato tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 352 – direzione: Taranto).

10:09 – A14 Giulianova-Roseto degli Abruzzi. Traffico Rallentato tra Giulianova e Roseto Degli Abruzzi per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 336.75 – direzione: Taranto).

10:09 – A4 Cormano-Milano. Traffico Rallentato tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino).

10:09 – A1 Torrenova-Monteporzio. Coda di 3 km tra Torrenova e Monteporzio Catone per veicolo in avaria. A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 11.7 – direzione: Autostrada Milano-Napoli).

10:07 – A14 Giulianova-Val Vibrata. Traffico Rallentato tra Giulianova e Val Vibrata per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 323.25 – direzione: Ancona).

10:04 – A16 Napoli-Nola. Coda di 1 km tra Napoli est e Nodo A16/A30 Caserta-Salerno per Traffico Congestionato. A16 Napoli-Canosa (Km 15.9 – direzione: Canosa).

10:03 – A30 Palma Campania-Nola. Coda di 1 km tra Palma Campania e Nodo A30/A16 Napoli-Canosa per Traffico Congestionato. A30 Caserta-Salerno (Km 19.9 – direzione: Caserta).

10:03 – A1 Basso Lodigiano-Piacenza. Scorta veicoli tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza per Materiali dispersi. A1 Milano-Bologna (Km 51.7 – direzione: Napoli).

10:00 – A26 Baveno. L’uscita di Baveno è chiusa al traffico fino alle 16:00 del 28/05/2021 per Corsa ciclistica. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Bivio A26/SS 34 del Lago Maggiore.. A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 189.9 – entrambe le direzioni).

09:54 – A14 Pescara-Ortona. Traffico Rallentato tra Pescara sud e Ortona per lavori. A14 Pescara-Bari (Km 394.1 – direzione: Taranto).

09:54 – A1 Roma-Monteporzio. Coda di 1 km tra Roma sud e Monteporzio Catone per veicolo in avaria. A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 11.7 – direzione: Autostrada Milano-Napoli).

09:51 – A14 Pedaso-Grottammare Coda di 2 km tra Pedaso e Grottammare per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 294.8 – direzione: Taranto).

09:49 – A30 Palma Campania-Nola. Coda di 1 km tra Palma Campania e Nodo A30/A16 Napoli-Canosa per traffico intenso. A30 Caserta-Salerno (Km 19.9 – direzione: Caserta).

09:46 – A16 Napoli-Nola. Coda di 1 km tra Napoli est e Nodo A16/A30 Caserta-Salerno per traffico intenso. A16 Napoli-Canosa (Km 15.9 – direzione: Canosa).

09:42 – A10 Celle Ligure-Albisola. Coda di 2 km tra Celle Ligure e Albisola per lavori. A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 36.4 – direzione: Ventimiglia).

09:42 – A3 Vietri sul Mare-Salerno. Coda tra Vietri sul Mare e Salerno per lavori. A3 Napoli-Salerno (Km 50.3 – direzione: Salerno).

09:41 – A1 Roma-Monteporzio. Coda di 1 km tra Roma sud e Monteporzio Catone per veicolo in avaria. A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 11 – direzione: Autostrada Milano-Napoli).

09:41 – A1 Caserta. Coda in uscita a Caserta sud provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilita\’ ordinaria.. A1 Roma-Napoli (Km 740.6 – direzione: Milano).

09:41 – A1 Caserta. Coda in uscita a Caserta Centro provenendo da Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.. Raccordo A1-Caserta sud (Km 739.7 – direzione: Caserta).

09:40 – A4 Sesto San Giovanni. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso.. A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste).

09:37 – A14 Pescara-Ortona. Coda di 1 km tra Pescara sud e Ortona per lavori. A14 Pescara-Bari (Km 394.1 – direzione: Taranto).

09:36 – A8 Origgio-Busto Arsizio. Coda tra Origgio Ovest e Busto Arsizio per lavori. A8 Milano-Varese (Km 18.5 – direzione: Varese).

09:35 – A11 Capannori-Montecatini Terme. Traffico Rallentato tra Capannori e Montecatini Terme per Animali. A11 Firenze-Pisa nord (Km 44.9 – direzione: Firenze).

09:33 – A14 Porto S. Elpidio-Fermo. Coda di 1 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per lavori. A14 Ancona-Pescara (Km 276.5 – direzione: Taranto).

09:32 – A14 Pescara-Ortona. Traffico Rallentato tra Pescara sud e Ortona per lavori. A14 Pescara-Bari (Km 394.1 – direzione: Taranto).