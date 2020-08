Dopo la scoperta di 58 dipendenti positivi dello staff del Billionaire, il locale di Flavio Briatore, le Asl di tutta Italia hanno messo in atto una ricerca a tappeto per trovare, e analizzare, i circa 3mila clienti che durante le ultime serate hanno partecipato agli eventi della discoteca. Subito sono però inciampati su un problema: molti turisti hanno rilasciato falsi numeri di telefono all’ingresso. E per questo ora tracciare tutti i possibili contagiati risulta essere ancora più complicato.

Billionaire, all’ingresso numeri falsi per evitare il tracciamento

Con la riapertura delle attività commerciali, a ristoranti, alberghi e locali è stato vivamente consigliato di richiedere nome, cognome e numero di telefono di tutti i clienti. E di conservarli per almeno 14 giorni, così da poter permettere alle autorità sanitarie di rintracciare chiunque in caso di necessità. Come successo, appunto, al Billionaire. Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani come il Messaggero, però, sembra che non tutti abbiano preso sul serio questo consiglio. In particolare, proprio i clienti che hanno lasciato contatti telefonici falsi. Ora rintracciarli, dopo la scoperta di 58 dipendenti positivi al coronavirus, è una vera odissea.

Per lo stesso motivo, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato che “la procura aprirà un’inchiesta”. Perché, come ha sottolineato a Radio Cusano Campus, chi ha rilasciato il numero falso non ha “la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito”. Nel caso del Billionaire, per cui oggi è ricoverato anche il proprietario Flavio Briatore, a muoversi tempestivamente è stata l’Asl di Sassari. Dopo aver effettuato i tamponi a tutti i circa 90 dipendenti, è iniziato il percorso di tracciamento dei 3mila clienti che nelle prime settimane d’agosto sono passati dal locale. E lì sono iniziate le difficoltà.

Chiusi altri locali in Sardegna

Ora, chi è ancora sull’isola può fare direttamente il test in loco, mentre chi l’ha già lasciata dovrebbe essere contattato dall’Azienda sanitaria competente del proprio comune di residenza. Questo, sempre che si riesca a identificarli e rintracciarli. Intanto, anche il noto Phi Beach, uno dei locali più frequentati della Costa Smeralda, ha dovuto chiudere le porte. Le autorità sanitarie stanno battendo quella zona dopo una serie di contagi registrati in diverse strutture, a partire dal Sottovento e dal camping Isuledda.