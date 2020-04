Il bonus da 600 euro arriverà entro la prossima settimana. Lo ha assicurato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri durante un’intervista rilasciata al Tg3, nella quale ha dichiarato: “So che in queste ore all’Inps si stanno finalmente erogando i 600 euro che dovrebbero essere erogati entro la prossima settimana”. Si parla della prima ondata di bonus, quella destinata ai lavoratori autonomi, ai professionisti, agli impiegati del settore agricolo e turistico per coprire, per quanto possibile, il mese di aprile.

Stando a quanto dichiarato dal ministro Gualtieri, quindi, gli italiani non dovrebbero attendere ancora molto per poter finalmente avere i 600 di indennizzo previsti dal decreto Cura Italia. Il ministro dell’Economia, inoltre, assicura che ad aprile la cifra aumenterà: “La prossima tranche, quella per il mese di aprile, sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente”. Il decreto di aprile avrà l’obiettivo di dare “risposte adeguate perché nessuno deve perdere il lavoro per il Coronavirus, tutte le imprese devono avere la liquidità necessaria e tutte le persone devono disporre di un reddito sufficiente”, ha dichiarato durante l’intervista.

Il ministro Gualtieri, poi, ha affrontato un altro punto dolente di questo momento: lo scontro con l’Unione europea. “Abbiamo dalla parte nostra la forza della ragione: riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l’economia europea in grado di affrontare questa crisi senza precedenti sia la cosa più saggia. La proposta italiana sta raccogliendo consenso crescente“, ha spiegato parlando di eurobond e di quanto emerso durante la riunione dell’Eurogruppo.

L'Italia vuole e pretende gli eurobond. "Abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo risorse necessarie, tra 1 e 1,5 trilioni. Ci stiamo concentrando sugli eurobond e sul fondo per la rinascita dell'Europa. Abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes, ma ci siamo impegnati perché offra a tutti i paesi che ne faranno richiesta, c'erano molti paesi interessati, delle risorse senza nessuna condizionalità", ha infatti dichiarato il ministro Gualtieri. La proposta italiana, comunque, è tra quelle poste sotto l'attenzione dei "leader del Consiglio europeo e lavoreremo intensamente perché questo fondo per la rinascita dell'Europa veda la luce e l'Ue dia una risposta forte all'altezza della sfida Coronavirus".