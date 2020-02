Il coronavirus continua a colpire la Lombardia raggiungendo i ‘vertici’: è il governatore della Regione Attilio Fontana ad annunciare la positività al virus di una sua stretta collaboratrice. ‘Armato’ di mascherina, il presidente si mostra in un video su Facebook in cui comunica il suo auto-isolamento “per difendere tutti i lombardi”. «Da oggi qualcosa cambierà – ha fatto sapere il governatore – perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in una sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me».

Coronavirus, Attilio Fontana in auto-isolamento: l’annuncio del presidente

La collaboratrice di Fontana, che ha avuto contatti con l’unità di crisi che sta coordinando l’emergenza, è risultata positiva al virus: «È una persona con cui io lavoro costantemente, – ha spiegato il presidente – una persona che stimo tantissimo, che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima». Sottopostosi agli esami in prima persona, Fontana è risultato negativo ma ha comunque comunicato l’intenzione di rispettare le istruzioni dell’Istituto Superiore della Sanità vivendo in auto-isolamento per due settimane, tra casa e ufficio, indossando la mascherina. «Continuerò a farlo nei prossimi giorni – ha comunicato – per evitare che qualcuno, se mai dovessi positivizzarmi, possa essere da me a sua volta contagiato».

«Possiamo continuare ad impegnarci nella battaglia al coronavirus»

«Non ho contratto l’infezione – ha precisato Fontana – possiamo continuare ad impegnarci nella battaglia al coronavirus». E intanto, dopo il primo caso di coronavirus nel ‘cuore’ della Lombardia, i locali del palazzo della Regione saranno sottoposti a sanificazione.

