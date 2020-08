Coronavirus bollettino 11 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 412 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in netta crescita rispetto a ieri quando erano stati rilevati 259 casi. Tre le regioni a zero contagi oggi. Dall’inizio dell’emergenza sono 251.237 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.215. (segue dopo la foto)

Sono 193 in più di ieri i positivi al coronavirus. In totale i malati sono 13.561. Di questi 49 sono in terapia intensiva e 801 ricoverati con sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 tamponi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 213 che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 202.461.

E’ la Sicilia la prima regione per aumento di nuovi casi di coronavirus, dove oggi se ne registrano 89. Seguono la Lombardia con 68 e il Veneto con 65. In Molise e Valle d’Aosta non si registrano nuovi casi. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile.

Coronavirus bollettino 11 agosto 2020: in Lombardia 68 nuovi positivi e +10 ricoverati

Nelle ultime 24 ore in Lombardia non si sono registrati decessi di persone positive al coronavirus. Si tratta del quarto giorno consecutivo senza morti, che dall’inizio della pandemia nella regione sono stati 16.833. Secondo i dati di Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 68, di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati ieri sono stati 4.537, totale complessivo di 1,38 milioni dall’inizio della pandemia.

Aumentano i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali lombardi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione Lombardia, sono aumentati di 10 unità, a quota 160, mentre in terapia intensiva sono ricoverate dieci persone, una in più rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 74.605, in aumento di 101 unità rispetto a ieri.

In Emilia-Romagna 19 nuovi contagi e 2 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.179 casi di positività, 19 in più rispetto a ieri, di cui 13 sintomatici. Dei 19 nuovi casi, più della metà (10) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, poiché individuati nell’ambito di focolai già noti. I 7 asintomatici sono stati individuati grazie al tracciamento dei contatti (3 casi), ai test sulle categorie lavorative più a rischio (2) e ai controlli regionali di screening (1 caso).

Nel complesso, sono in totale 7 i positivi collegati a vacanze o rientri dall’estero: per chi viaggia dai Paesi extra Schengen la Regione ha già previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario, e sono in arrivo ulteriori misure preventive per chi ritorna dai paesi, anche europei, dove i contagi sono più in crescita.

Pochi minuti fa la Regione ha fatto sapere di aver disposto l’obbligo del tampone per tutti coloro che rientrano in Emilia-Romagna da Spagna, Grecia e Malta. Avranno

l'obbligo di segnalarsi immediatamente ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle rispettive Ausl di residenza. Il tampone andrà fatto entro le 24 ore dal rientro; se l'esito sarà negativo, non scatteranno provvedimenti di quarantena.