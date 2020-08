Coronavirus bollettino di oggi 3 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 159 i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 239 e da tre giorni consecutivi. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 248.229. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 12, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.166. (segue dopo la foto)

Sono 12.474 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 18 in più rispetto a ieri. I positivi al coronavirus attualmente ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 42, uno in meno rispetto a ieri. Sono 129 le persone guarite dal coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 200.589 dall’inizio dell’emergenza.

Coronavirus bollettino di oggi: in Emilia-Romagna 34 nuovi casi e nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.808 casi di positività, 34 in più rispetto a ieri. Di questi, 23 gli asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Forte l’opera di prevenzione e controllo sviluppata nei territori. Solo nelle due province dove oggi si registra il maggior numero di casi, in quella di Modena, degli 8 nuovi casi, 4 riguardano

persone individuate dagli screening a tappeto nel settore della lavorazione carni avviati dalla Regione, 2 rientri dall’estero, una persona tracciata in quanto contatto di un caso noto e un caso sporadico di una persona sintomatica.

I tamponi effettuati sono 5.357, per un totale di 678.601. A questi si aggiungono anche 1.083 test sierologici. I guariti salgono a 23.957 (+14). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.560 (20 in più rispetto a ieri). Nessun decesso registrato.

In Lombardia 25 casi e 3 morti nelle ultime 24 ore

In Lombardia sono 25 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, di cui 4 ‘debolmente positivi’ e altri 4 emersi a seguito di test sierologici. Lo riferiscono i dati diffusi oggi dalla Regione sull’andamento della pandemia. I decessi sono 3 in più da ieri, e portano il totale delle vittime in Lombardia a 16.818.

Aumentano le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali lombardi: i pazienti non in terapia intensiva sono a oggi 162, 9 in più rispetto a ieri. Rimane stabile, invece, il numero dei ricoverati in rianimazione: si tratta di 9 persone, senza nessun incremento nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i guariti e i dimessi: in totale sono 73.724 (+48 da ieri), nello specifico 72.259 guariti e 1.465 dimessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.208, 1.320.427 dall'inizio dell'emergenza.