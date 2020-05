Coronavirus dati 19 maggio 2020 (aggiornato alle 18:16). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che il totale di malati è di poco sopra a 65mila (65.129), con un calo di 1.424 unità dei positivi al virus. In calo anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 716, 33 meno di ieri. Scende il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -216 rispetto a ieri, in totale sono 9.991. Si conferma la rapida crescita dei guariti, il cui totale nazionale sale a 129.401, +2.075 oggi. Da inizio emergenza sono 32.169 i morti per Covid-19 in Italia, +162 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

In Lombardia sale a 22.324 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano città. Dati in aumento rispetto a ieri quando i nuovi positivi nella provincia erano 71 e 24 in città. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 12.607 (+144), a Brescia 14.199 (+41), a Como 3.646 (+13), a Cremona 6.335 (+12), a Lecco 2.687 (+39), a Lodi 3.369 (+16), a Mantova 3.294 (+3), a Monza 5.338 (+42), a Pavia 5.047 (+25), a Sondrio 1.378 (+9), a Varese 3.401 (+9).

Coronavirus dati 19 maggio 2020: le situazione nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni sono i seguenti. 27.291 in Lombardia, 9.635 in Piemonte, 5.330 in Emilia-Romagna, 3.754 in Veneto, 2.323 in Toscana, 2.264 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 2.128 nelle Marche, 1.518 in Campania, 1.941 in Puglia, 204 nella Provincia autonoma di Trento, 1.524 in Sicilia, 600 in Friuli Venezia Giulia, 1.389 in Abruzzo, 308 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 341 in Sardegna, 49 in Valle d’Aosta, 382 in Calabria, 212 in Molise e 84 in Basilicata. (segue dopo la foto)

La situazione in Emilia-Romagna

Altri 47 positivi in più al coronavirus in Emilia-Romagna rispetto a ieri (per un totale di 27.314 casi registrati da inizio epidemia), su 4.312 tamponi effettuati (in tutto 268.200), e 11 nuovi decessi. E’ questo il quadro del nuovo bollettino relativo all’emergenza Covid-19 in regione. Il dato positivo è rappresentato delle nuove guarigioni che oggi sono 231 (17.987 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 5.330 (-195).

Questi i casi di positività sul territorio: 4.436 a Piacenza (3 in più rispetto a ieri), 3.402 a Parma (10 in più), 4.900 a Reggio Emilia (8 in più), 3.879 a Modena (3 in più), 4.502 a Bologna (12 in più); 391 le positività registrate a Imola (dato invariato), 980 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.824 (11 in più), di cui 1.015 a Ravenna (3 in più), 938 a Forlì (1 in più), 768 a Cesena (2 in più), 2.103 a Rimini (5 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus