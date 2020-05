Coronavirus, i numeri di oggi: guariti quasi 140mila, più del doppio dei contagiati

Coronavirus dati 22 maggio 2020 (aggiornato alle 18:22). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che il totale dei guariti oggi si avvicina a quota 140mila, con un incremento di 2.160 rispetto a ieri. I positivi al virus scendono di 1.638 unità, in totale sono meno di 60mila i malati in Italia. Tra gli attualmente positivi, 595 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 45 pazienti rispetto a ieri. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid-19, -312 rispetto a ieri, in totale sono 8.957. Da inizio emergenza sono 32.616 i morti per Covid-19 in Italia, +130 rispetto a ieri. (segue dopo la foto)

Sono 75.380 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore che portano il totale dei tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza a 3.318.778. Sono invece 42.987 le persone sottoposte a test per un totale di 2.121.847 casi esaminati.

In Lombardia i morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 15.784, +57 nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Il totale dei positivi è complessivamente 86.384, +293 rispetto a ieri.

Coronavirus dati 22 maggio 2020: gli attualmente positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono così ripartiti. 25.933 in Lombardia, 8.452 in Piemonte, 4.730 in Emilia-Romagna, 3.023 in Veneto, 1.786 in Toscana, 1.908 in Liguria, 3.635 nel Lazio, 1.768 nelle Marche, 1.292 in Campania, 1.838 in Puglia, 607 nella Provincia autonoma di Trento, 1.519 in Sicilia, 485 in Friuli Venezia Giulia, 1.179 in Abruzzo, 224 nella Provincia autonoma di Bolzano, 59 in Umbria, 306 in Sardegna, 43 in Valle d’Aosta, 302 in Calabria, 184 in Molise e 49 in Basilicata. (segue dopo la foto)

La situazione in Emilia-Romagna

Resta basso il passo epidemiologico, cioè l’avanzata del coronavirus, in Emilia-Romagna, “che si attesta allo 0,2%”. Lo conferma l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, nel corso del bollettino settimanale sulla pagina Facebook della Regione. “L’indice R0 – spiega – è pari allo 0,52, mentre la settimana scorsa era a 0,57, un risultato molto positivo”. La regione, quindi, si conferma a ‘basso rischio’, nonostante l’avvio della Fase 2 con la riapertura di attività come negozi, bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri.

Oggi, secondo i dati forniti dalla Regione, si registrano altri 53 casi di positività al Covid-19 (per un totale di 27.470 dall’inizio dell’epidemia) su 3.940 tamponi fatti (per un totale di 282.857). Inoltre, purtroppo si riportano altri 12 decessi: 6 uomini e 6 donne, per un totale, in Emilia-Romagna, di 4.037.

Dato positivo, invece, è quello relativo ai malati effettivi che scendono a 4.730 (-196), un numero “mai così basso – sottolinea Donini – dall’inizio dell’emergenza” mentre le nuove guarigioni sono 237 (18.703 in totale). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.089, – 153 rispetto a ieri.

Questi i casi di positività sul territorio. 4.455 a Piacenza (6 in più rispetto a ieri), 3.444 a Parma (9 in più), 4.919 a Reggio Emilia (5 in più), 3.895 a Modena (11 in più), 4.528 a Bologna (9 in più); 392 le positività registrate a Imola (dato invariato), 985 a Ferrara (1 in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.852 (12 in più), di cui 1.018 a Ravenna (dato invariato), 940 a Forlì (lo stesso di ieri), 772 a Cesena (3 in più), 2.122 a Rimini (9 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus