Coronavirus, i numeri di oggi: solo 177 nuovi casi in tutta Italia

Coronavirus dati 4 giugno 2020 (aggiornato alle 18:16). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La buona notizia di oggi è che si registrano solo 177 nuovi casi in tutta Italia. Quanto ai positivi, sono in calo di 868 unità e sono quindi 38.429 in totale. Ancora buone notizie sul fronte dei guariti, 957 in più, 161.895 in tutto. Tra i malati, 338 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. 5.503 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 88 vittime, sono 33.689 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia sono stabili a 20.224 gli “attualmente positivi”, mentre calano ancora i ricoveri, secondo gli ultimi dati della Regione. In Terapia intensiva i posti occupati dai

pazienti covid19 sono 125, sei in meno di ieri, mentre i ricoveri meno gravi, non in rianimazione, scendono di 41 unità a 2.954 posti in tutti. I guariti o dimessi sono 55.

Con solo 3.410 tamponi processati oggi, la Lombardia registra 84 nuovi casi positivi al virus, per un totale di 89.526 da inizio epidemia. I nuovi contagi sono il 2,5% in rapporto con i tamponi giornalieri, riferisce la Regione, quindi stabili rispetto ai giorni scorsi e in aumento rispetto a ieri, quando il rapporto era pari al 2,1%. I decessi sono 29 in più, per un totale di 16.201.

Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno, al momento, registrato nella

giornata di oggi. Il totale è ora di 3.910 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 30.758 (+24 rispetto a ieri, di cui 8 positività riscontrate in Rsa e 6 asintomatiche) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.860 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri, di cui 16 relativi a persone asintomatiche, individuate attraverso l’attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 5.080, che raggiungono così complessivamente quota 341.710. Gli attualmente positivi sono 2.688 (-151 rispetto a ieri).

Coronavirus dati 4 giugno 2020: la situazione dei contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni d’Italia sono i seguenti. 20.224 in Lombardia, 4.556 in Piemonte, 2.688 in Emilia-Romagna, 1.319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2.754 nel Lazio, 1.303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella Provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus