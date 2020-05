Coronavirus, i numeri di oggi: -1.663 positivi, i guariti sono quasi 100mila

Coronavirus dati 8 maggio 2020 (aggiornato alle 18:24). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Oggi la notizia è che il numero dei guariti sfiora quota 100mila, sono 99.023. Gli attualmente positivi, -1.663 oggi, sono in tutto 87.691. Le vittime oggi sono 243, in calo rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono oltre 30mila i morti per coronavirus in Italia. In netto calo i pazienti ricoverati con sintomi Covid-19, – 538. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva, -143 oggi, in totale sono 1.168. I guariti oggi sono 2.747 (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 8 maggio 2020: Lombardia

Aumenta il numero di positivi al nuovo coronavirus nella città di Milano. Il totale sale a 8.867, +101 rispetto a ieri. Nella provincia, invece, i positivi sono 21.094 (+201). Ieri erano stati 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia.

Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.671 (+49), a Brescia 13.460 (+69), a Como 3.470 (+30), a Cremona 6.219 (+16) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi. A Lecco i positivi sono 2.448 (+29), a Lodi 3.222 (+18), a Monza 5.015 (+41), a Mantova 3.234 (+16), a Pavia 4.704 (+52), a Sondrio 1.276 (+10), a Varese 3.148 (+75). (segue dopo la foto)

Gli attualmente positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 in Piemonte, 7.730 in Emilia-Romagna, 6.187 in Veneto, 4.592 in Toscana, 3.176 in Liguria, 4.328 nel Lazio, 3.238 nelle Marche, 2.012 in Campania, 872 nella Provincia autonoma di Trento, 2.733 in Puglia, 2.127 in Sicilia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 1.713 in Abruzzo, 502 nella Provincia autonoma di Bolzano, 119 in Umbria, 553 in Sardegna, 123 in Valle d’Aosta, 619 in Calabria, 152 in Basilicata e 184 in Molise.

La situazione in Emilia-Romagna

Continua le tendenza positiva in Emilia-Romagna, per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. Sono 111 i nuovi casi di positività registrati rispetto a ieri (per un totale

di 26.598 positivi da inizio epidemia), ma i guariti, sottolinea il commissario dell’Emilia-Romagna per l’emergenza coronavirus, Sergio Venturi, nel corso del bollettino quotidiano su Facebook, “superano largamente il numero dei casi attivi”. Le nuove guarigioni, infatti, oggi sono 361 (15.071 in totale) e continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -281, passando dai 8.011 registrati ieri agli odierni 7.730. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 7.341, fra i più alti nel Paese.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.334 a Piacenza (34 in più rispetto a ieri), 3.266 a Parma (6 in più), 4.819 a Reggio Emilia (7 in più), 3.779 a Modena (7 in più), 4.332 a Bologna (35 in più), 388 le positività registrate a Imola (nessuna variazione ), 970 a Ferrara (10 in più). In Romagna sono complessivamente 4.710 (12 in più), di cui 993 a Ravenna (nessuna variazione), 920 a Forlì (4 in più), 741 a Cesena (6 in più), 2.056 a Rimini (2 in più). >> Tutte le notizie sul Coronavirus