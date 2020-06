Coronavirus dati 9 giugno 2020 (aggiornato alle 18:30). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 283 nuovi casi di contagio in Italia (192 dei quali in Lombardia), facendo salire il totale da inizio emergenza a 235.561. Quanto ai positivi, sono in calo di 1.858 unità, in totale ad oggi sono 32.872. Ottime notizie sul fronte dei guariti, 2.062 in più, 168.646 in tutto. Tra i malati, 263 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 20 pazienti rispetto a ieri. 4.581 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 148 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 79 vittime, sono oltre 34mila da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Su un totale di 9.848 tamponi processati, i nuovi casi positivi al covid19 in Lombardia sono 192, oggi, l’1,9% in rapporto ai tamponi. Boom dei guariti e dei dimessi, che in un solo giorno si portano a 1.199: da qui la discesa degli attualmente positivi, che oggi nella regione sono 18.297, ben 1.022 in meno rispetto a ieri. I morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono 15, e portano il totale complessivo a 16.317.

In Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.946 casi di positività, 18 in più rispetto a ieri, di cui 13 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 6.523, che raggiungono così complessivamente quota 367.485, più altri 2.146 test sierologici. Si registrano 6 nuovi decessi. Le nuove guarigioni sono 138, per un totale di 21.605: oltre il 77% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus dati 9 giugno 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle regioni italiane sono così distribuiti. 18.297 in Lombardia, 3.671 in Piemonte, 2.156 in Emilia-Romagna, 1.004 in Veneto, 628 in Toscana, 249 in Liguria, 2.570 nel Lazio, 992 nelle Marche, 675 in Campania, 613 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 128 in Friuli Venezia Giulia, 567 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 54 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 68 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus