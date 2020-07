Coronavirus: 276 casi nelle ultime 24 ore, 135 in Lombardia

Coronavirus dati oggi 10 luglio 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 276 nuovi casi, 135 dei quali in Lombardia. Quattro regioni hanno fatto registrare zero contagi. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 242.639. Gli attualmente positivi sono 13.428. I guariti superano quota 194mila. 12 le vittime oggi. Il numero complessivo dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 34.938. (segue dopo la foto)

Il numero totale dei contagi in Italia è salito a 242.639: la Lombardia resta la regione con l’incremento giornaliero più consistente (135), seguita dall’Emilia-Romagna (53) e dal Lazio (23). Le quattro regioni senza nuovi casi rispetto a ieri sono Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Attualmente, sono 13.428 le persone positive al coronavirus, 31 in meno rispetto a ieri. Calano anche i malati in terapia intensiva (65, 4 in meno rispetto al bollettino del giorno precedente) e i ricoverati con sintomi (844, -27). Da ieri, infine, sono stati eseguiti 47.953 tamponi, di cui 11.505 in Lombardia, per un totale di 5.854.621 dall’inizio dell’emergenza.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.822 casi di positività, 53 in più rispetto a ieri, di cui 41 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale a seguito di test sierologici. Dei 53 nuovi casi, 36 sono relativi alla provincia di Bologna: 29 di questi riconducibili a un focolaio che si è sviluppato in una impresa della logistica, la Tnt.

Coronavirus dati oggi 10 luglio 2020: in Lombardia 135 nuovi positivi e 6 morti

In Lombardia sono 135 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 ‘debolmente positivi’. Lo comunica la Regione. I tamponi effettuati sono stati 11.505, per un totale da inizio pandemia di 1,12 milioni. I decessi a causa dal Covid-19 registrati oggi sono 6.

Le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia positive al coronavirus sono attualmente 190 in tutto, 11 in meno di ieri. I ricoverati in terapia intensiva, secondo la Regione Lombardia, sono 27, quattro in meno da ieri. I guariti e i dimessi sono 69.828, in aumento di 145 unità.