Coronavirus dati 11 giugno 2020 (aggiornato alle 18:12). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che sono stati registrati zero contagi in quattro regioni. Oggi sono 379 i nuovi casi di contagio in Italia, 252 dei quali in Lombardia, facendo salire il totale da inizio emergenza a 236.142. Quanto ai positivi, sono in calo di 1.073 unità, in totale ad oggi sono 30.637. Proseguono le buone notizie anche sul fronte dei guariti, 1.399 in più, 171.388 in tutto. Tra i malati, 250 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. 4.392 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 189 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 53 vittime, sono 34.167 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia oggi 252 nuovi positivi, ma il rapporto con i tamponi è all’1,9%

Sale a 90.932 il totale complessivo dei positivi al coronavirus riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi. Gli attualmente positivi sono invece 17.340 (-517). E’ quanto rende noto la Regione nei dati diffusi oggi. Crescono i nuovi positivi rispetto a ieri (sono 252 contro i 99 registrati 24 ore fa) ma il rapporto con i tamponi giornalieri è dell’1,9%. Le persone decedute sono in totale 16.374, +25 rispetto a ieri.

Quanto ai guariti/dimessi sono 744 per un totale complessivo di 57.218. Cala anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: attualmente sono 97 (-1) mentre i ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 2.488 (-77). I tamponi effettuati in 24 ore sono invece 13.376, per un totale di 858.994.

In Piemonte sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora di 3.988 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 30.958 (+42 rispetto a ieri, di

cui 38 asintomatici e dei 42 sono 17 ospitati in Rsa, 18 positivi dopo test sierologico, 3 contatti di casi, 4 in fase di accertamento). (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 11 giugno 2020: gli attualmente positivi per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono così distribuiti nelle diverse regioni italiane. 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata. >> Tutte le breaking news