Coronavirus, i numeri di oggi: malati sotto quota 29mila, 163 nuovi casi

Coronavirus dati 12 giugno 2020 (aggiornato alle 18:27). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è che i malati scendono sotto quota 29mila, 1.640 meno di ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.305, con un incremento rispetto a ieri di 163 nuovi casi. Proseguono le buone notizie anche sul fronte dei guariti, 1.747 in più, 173.085 in tutto. Tra i malati, 227 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. 3.893 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 238 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 56 vittime, sono 34.223 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

In Lombardia, i morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.405, +31 nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione questo pomeriggio. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi sono 91.204, i nuovi casi sono 272 (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri). Attualmente i positivi sono 17.024 (-316).

In Piemonte sono 8 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui nessuno, al momento, registrati nella giornata di oggi. Il totale è ora di 3996 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 30.989 (+ 31 rispetto a ieri, di cui 23 asintomatici e dei 31, nove contatti di caso, 6 Rsa, 14 screening e 2 in corso di verifica).

Altri 4 decessi oggi in Emilia-Romagna a causa del coronavirus, dopo che ieri la regione, per la prima volta da febbraio, aveva registrato zero vittime. Sono i dati, accertati alle ore 12 di oggi. Sono 33 i nuovi casi di contagio (28.028 in tutto da inizio epidemia), di cui 21 asintomatici, individuati attraverso l’attività di screening regionale. In particolare, sono stati registrati 14 casi di positività nella provincia di Bologna e 9 in quella di Parma. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati 12 giugno 2020: i casi positivi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.024 in Lombardia, 2.897 in Piemonte, 1.817 in Emilia-Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2.222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella Provincia autonoma di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise e 12 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus