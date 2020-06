Coronavirus, i numeri di oggi: 338 nuovi casi, il 72% in Lombardia

Coronavirus dati 14 giugno 2020 (aggiornato alle 18:30). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia di oggi è ancora una volta che la maggior parte dei nuovi casi di contagio sono in Lombardia: dei 338 nuovi casi di oggi è infatti “lombardo”. Otto regioni, invece, hanno fatto registrare zero contagi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.989. Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti, 1.505 in più, 176.370 in tutto. Tra i malati, 209 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 11 pazienti rispetto a ieri. 3.594 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 153 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 44 vittime, sono 34.345 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.073 casi di positività, 17 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 6.137 che raggiungono così complessivamente quota 407.039, più altri 1.213 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 102, per un totale di 22.232. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.637 (-90 rispetto a ieri).

In Toscana sono 10.180 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.596 (l’84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 292.101, 2.577 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.775. Gli attualmente positivi sono oggi 499, -0,6% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi

Sono 1.322 le persone attualmente positive al coronavirus nel Lazio, di cui 305 ricoverati e 37 in terapia intensiva. Sono 980 le persone in isolamento domiciliare e 808 le vittime. In totale 5.825 persone sono guarite dal virus mentre i casi esaminati sono 7.955.

Coronavirus dati 14 giugno 2020: gli attualmente positivi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono così distribuiti nelle diverse regioni italiane. 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul coronavirus