Coronavirus, i numeri di oggi: 210 nuovi casi, il 68% sono in Lombardia

Coronavirus dati 16 giugno 2020 (aggiornato alle 18:30). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia del giorno è ancora una volta che la maggior parte dei nuovi casi di contagio sono in Lombardia: dei 210 nuovi casi di oggi il 68% è infatti “lombardo”. Sei regioni, più le province autonome di Trento e Bolzano, oggi hanno fatto registrare zero contagi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di oltre 237mila. Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti, 1.516 in più, 178.526 in tutto. Tra i malati, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di ben 30 pazienti rispetto a ieri. 3.301 le persone sono ricoverate con sintomi, 188 meno di ieri. Oggi si registrano 34 vittime, sono 34.405 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Altri 13 casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, (in tutto sono 28.097 da inizio epidemia), di cui 9 asintomatici, individuati attraverso l’attività di screening regionale, e 2 decessi (complessivamente sono arrivati a 4.209). Continuano a calare i casi attivi che a oggi sono 1.405 (-95 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.214, -85 rispetto a ieri: oltre l’86% di quelle malate.

La Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.755. Buone notizie anche dal Sud Italia. “In Calabria ad oggi sono stati effettuati 81.219 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.162 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 80.057”. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria diffuso nel pomeriggio di oggi.

Coronavirus dati 16 giugno 2020: i contagi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus