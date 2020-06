Coronavirus, crescono i nuovi casi: oggi sono 329, il 73% in Lombardia

Coronavirus dati 17 giugno 2020 (aggiornato alle 18:25). La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La notizia del giorno è che crescono i nuovi casi di positività, oggi sono 329 rispetto ai 210 di ieri; 242 di questi sono stati registrati in Lombardia. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di oltre 237.500. Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti, 1.516 in più, 178.526 in tutto. Tra gli attualmente positivi, 163 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri. 3.113 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 43 vittime, sono 34.448 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi nelle diverse regioni italiane sono così distribuiti. 14.972 in Lombardia, 2.385 in Piemonte, 1.345 in Emilia-Romagna, 680 in Veneto, 444 in Toscana, 244 in Liguria, 1.039 nel Lazio, 585 nelle Marche, 258 in Campania, 324 in Puglia, 58 nella Provincia autonoma di Trento, 805 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 438 in Abruzzo, 87 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 31 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 62 in Molise e 10 in Basilicata.

Sono 68 le nuove guarigioni da Coronavirus in Emilia Romagna, per un totale di 22.551: l’80,2% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè

il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.355 (-60rispetto a ieri). Dei 6 nuovi decessi annunciati già stamattina dall’assessore alla Sanità, Raffaele Donini, 5 sono uomini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.215.

Coronavirus dati 17 giugno 2020 Lombardia: 242 nuovi positivi

“Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sonoriferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico. Nel complesso, 128 casi odierni risultano ‘debolmente positivi’ ovvero,

come affermano gli esperti, con carica virale molto bassa. Si tratta quindi di persone, nella maggior parte dei casi, clinicamente guarite, ma in attesa di una negativizzazione completa. Da rilevare inoltre un ulteriore calo di 10 pazienti nelle terapie intensive e di 106 pazienti nei reparti di degenza”. Così Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, commenta i dati da Coronavirus relativi alla giornata di oggi. >> Tutte le notizie sul Coronavirus