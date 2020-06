Coronavirus, i numeri di oggi: 251 nuovi casi, 157 in Lombardia

Coronavirus dati 19 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 251 nuovi casi, 157 di questi sono in Lombardia. I positivi al virus scendono di 1.557 unità, in tutto ora sono 21.543. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.011, dopo un ricalcolo della regione Abruzzo. Proseguono le buone notizie sul fronte dei guariti, 1.363 in più, 181.907 in tutto. Tra gli attualmente positivi, 161 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. 2.632 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 235 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 47 vittime, sono 34.561 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

Sono 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata

di oggi. Il totale è di 4039 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 31.188 (+ 26 rispetto a ieri, di cui 21 asintomatici e dei 26, 16 contatti di caso, 7 screening, 2 in Rsa e 1 con inchiesta in corso), le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte.

Sono 988 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella regione Lazio. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanità. Di questi, 703 sono in isolamento domiciliare, 247 sono ricoverati non in terapia intensiva, 38 sono ricoverati in terapia intensiva.

Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia: sono complessivamente 62.096, +741 rispetto a ieri, 18 giugno. I nuovi casi registrati oggi sono 157. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano stabili, con 60 letti occupati nella Regione. Diminuiscono invece i ricoverati non in terapia intensiva: sono 1.537, -136 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 939.820, +10.464 rispetto a ieri.

Coronavirus dati 19 giugno 2020: gli attualmente positivi nelle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono così ripartiti nelle diverse regioni. 14.045 in Lombardia, 2.178 in Piemonte, 1.219 in Emilia-Romagna, 582 in Veneto, 423 in Toscana, 249 in Liguria, 988 nel Lazio, 560 nelle Marche, 125 in Campania, 255 in Puglia, 56 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 85 in Friuli Venezia Giulia, 407 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 30 in Sardegna, 4 in Valle d’Aosta, 34 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus