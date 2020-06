Coronavirus, i numeri di oggi: i positivi scendono sotto quota 40mila

Coronavirus dati 2 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. La buona notizia di oggi è che i positivi scendono sono quota 40mila, con un calo di 1.474 unità rispetto a ieri. Dei 318 nuovi casi registrati oggi, 167 sono in Lombardia. Sette regioni e le province di Trento e Bolzano sono a zero contagi. Buone notizie sul fronte dei guariti, 1.737 in più, oltre 160mila in tutto. Tra i malati, 408 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 16 pazienti rispetto a ieri. 5.916 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 183 pazienti rispetto a ieri. Oggi si registrano 55 vittime, il dato più basso dallo scorso 2 marzo. (segue dopo la foto)

I numeri del contagio sembrano non far più paura in Lombardia, dove la provincia di Milano registra il maggior numero di nuove positività ma non con rialzi non più a tre

cifre. Metà della regione segna progressi a una sola cifra. In particolare sale a 23.139 il numero dei casi di positività al Coronavirus nella provincia di Milano (+45) di cui 9.808 (+12) a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia.

Quanto alle altre province, a Bergamo il totale dei contagi ad oggi è di 13.388 (+14), a Brescia 14.810 (+36), a Como 3.880 (+26), a Cremona 6.464 (+3), a Lecco 2.751 (+6), a Lodi 3.476 (+2), a Mantova 3.365 (+8), a Monza 5.528 (+7), a Pavia 5.362 (+23), a Sondrio 1.468 (+4), a Varese 3.632 (+10); ci sono 1.942 casi in fase di verifica.

Coronavirus dati 2 giugno 2020: gli attualmente positivi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono così distribuiti nelle regioni italiane. 20.255 in Lombardia, 4.828 in Piemonte, 2.912 in Emilia-Romagna, 1.403 in Veneto, 1.011 in Toscana, 546 in Liguria, 2.847 nel Lazio, 1.326 nelle Marche, 890 in Campania, 1.051 in Puglia, 283 nella Provincia autonoma di Trento, 966 in Sicilia, 244 in Friuli Venezia Giulia, 743 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 155 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 112 in Calabria, 133 in Molise e 24 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus