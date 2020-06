Coronavirus, i numeri di oggi: 218 nuovi casi, netto calo dei ricoverati in terapia intensiva

Coronavirus dati 22 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 218 nuovi casi. I positivi al virus scendono oggi di 335 unità, ora sono 20.637. Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è di 238.720. I guariti oggi sono 533 in più, 183.426 in tutto. Tra gli attualmente positivi, 127 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di ben 21 pazienti rispetto a ieri. 2.038 le persone ricoverate con sintomi, 276 pazienti in meno rispetto a ieri. Oggi si registrano 23 vittime, il numero più basso da marzo. In totale sono 34.657 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

143 nuovi casi in Lombardia, il 65% del totale in Italia

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.573 in Lombardia, con un aumento di 3 nelle ultime 24 ore. Il totale complessivo dei positivi riscontrati nella Regione dall’inizio della pandemia a oggi è di 93.111, i nuovi casi sono 143 di cui 64 a seguito di test sierologico. Tra i nuovi casi, 83 vengono classificati come “debolmente positivi”. La percentuale tra tamponi effettuati e nuovi casi positivi riscontrati è dell’1,8%. Attualmente i positivi sono 13.638 (-205).

Sono 1594 positivi al coronavirus in Liguria, 61 in meno del dato diffuso ieri nel bollettino della task force sanitaria ligure per l’emergenza. Da quanto risulta sono 8 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati ad oggi sono 59, 2 in meno di ieri, di cui 1 ancora in terapia intensiva. I guariti con doppio test consecutivo negativo sono 6789, 66 in più di ieri. Da inizio emergenza i decessi registrati in Liguria

sono stati 1550, 3 nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.243 casi di positività, 22 in più rispetto a ieri, di cui 16 persone asintomatiche, individuate attraverso l’attività di screening regionale. Si registrano 4 nuovi decessi. Le nuove guarigioni sono 36, per un totale di 22.854. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.154 (-18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.013, -16 rispetto a ieri.

Coronavirus dati 22 giugno 2020: gli attualmente positivi nelle diverse regioni italiane

Sette regioni oggi non ha fatto registrare nuovi casi di positività al Covid-19. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono così distribuiti nelle diverse regioni italiane. 13.638 in Lombardia, 1.970 in Piemonte, 1.154 in Emilia-Romagna, 585 in Veneto, 360 in Toscana, 250 in Liguria, 945 nel Lazio, 505 nelle Marche, 133 in Campania, 218 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 72 in Friuli Venezia Giulia, 394 in Abruzzo, 141 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 13 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata. >> Tutte le notizie sul Coronavirus