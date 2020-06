Coronavirus, i numeri di oggi: 296 nuovi casi, i positivi sono poco più di 18mila

Coronavirus dati 25 giugno 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 296 nuovi casi. I positivi al virus scendono oggi di 352 unità, ora i malati in Italia sono 18.303. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 239.706. I guariti oggi sono 314 in più, 186.725 in tutto. Oggi si registrano 34 vittime, in totale sono 34.678 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto)

I nuovi focolai alla Brt di Bologna e a Mondragone (Caserta)

Sono 17 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.983 tamponi. Il dato risente del focolaio di Mondragone (Caserta), dove negli ultimi giorni sono emersi circa 40 casi di positività tra appartenenti alla locale comunità bulgara. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è di 4.662, mentre sono 271.460 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato in Campania nelle ultime 24 ore, con il totale dei deceduti che resta 431. Il totale dei guariti è 4.067, con un aumento di un’unità rispetto a ieri.

In Emilia-Romagna la notizia del giorno è l’individuazione di un focolaio di Covid-19 nello stabilimento logistico di Bologna della Brt, il corriere espresso già noto come Bartolini. Dei 47 nuovi casi di Coronavirus in regione (39 asintomatici), 37 riguardano la provincia di Bologna e, di questi, 30 il focolaio isolato alla Bartolini Corriere Espresso (Brt), azienda della logistica nel capoluogo regionale, già confinato nel reparto interessato. Ha quindi visto coinvolti al momento solo i lavoratori del reparto stesso, fanno sapere fonti della Regione.

Coronavirus dati 25 giugno 2020: gli attualmente positivi regione per regione

Da oggi i dati della situazione dell’epidemia da Covid-19 vengono pubblicati sul sito del Ministero della Salute, sotto forma di tabella aggregata (immagine sopra, ndr). Ad oggi la Lombardia resta la regione con più casi attivi, sono ancora 11.992. Di questi, 48 sono gravi e ricoverati in terapia intensiva. Decisamente migliore la situazione in Piemonte, dove gli attualmente positivi oggi sono solo 1.681, di cui 15 in terapia intensiva. Terza regione per numero di casi attivi è l’Emilia-Romagna, con 1.068 attualmente positivi, di cui 11 in terapia intensiva. Praticamente fuori pericolo Valle d’Aosta (5 casi), Basilicata (7 casi) e Umbria (10 casi), dove però una persona risulta ricoverata in terapia intensiva. >> Tutte le notizie sul Coronavirus