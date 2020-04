Coronavirus, i numeri di oggi: +256 positivi rispetto a ieri, netto calo di decessi

Coronavirus dati oggi 26 aprile 2020 (aggiornato alle 18:20). E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Oggi si registra, in controtendenza rispetto agli ultimi tre giorni, un aumento dei malati: +256 oggi i positivi al coronavirus. Le vittime odierne sono 260, un dato in netto calo rispetto a ieri, quando i decessi erano stati 415. Da inizio emergenza sono oltre 26mila i morti per coronavirus in Italia. La maggior parte dei malati sono isolamento domiciliare, sono il 77%. Cala di 93 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. 161 in meno rispetto a ieri i pazienti ricoverati in degenza Covid-19, ma bisogna considerare anche il giorno festivo. Significativo il numero dei guariti oggi, sono 1.808, in totale sono 64.928. (segue dopo la foto)

A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri.

In Lombardia ci sono oggi 72.889 positivi al Coronavirus, con 920 nuovi casi e un trend che resta sotto i mille, anche se ci sono circa 200 contagi in più rispetto a ieri (+713). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 10.857. Prosegue, ad ogni modo, secondo i dati della Regione Lombardia, il calo dei ricoveri. I posti occupati in terapia intensiva sono 18 in meno rispetto a ieri per un totale di 706. I ricoveri in altri reparti considerati meno gravi, sono 8.481, otto in meno rispetto a ieri. I dimessi sono in tutto 47.062, 890 in più da ieri. (segue dopo la foto)

Risale a Milano la curva dei contagi del coronavirus. Dopo il timido calo di nuovi casi, ieri, oggi il numero dei positivi sale a 18.371 in provincia (+463) e a 7.788 in città

(+241). Ieri erano stati conteggiati da Regione Lombardia +219 casi in provincia di cui +80 a Milano città.

Il dato dei morti di oggi in Lombardia (+56) è il migliore da 52 giorni, ovvero dai 19 morti registrati lo scorso 7 marzo. Dopo quel giorno, secondo lo storico dei dati diffusi

da Regione Lombardia, ci sono sempre stati decessi a tre cifre, tranne il 9 marzo (66 morti) e il 14 marzo (76 morti).

L’aggiornamento sulla situazione Covid 19 in Emilia Romagna: 24.450 sono i casi positivi, 241 in più rispetto a ieri. 208 le nuove guarigioni (8.723 in totale) e calano i casi positivi attivi. Quelli lievi in isolamento a domicilio sono 8.577. (segue dopo la foto)

Coronavirus dati oggi 26 aprile 2020: i contagi regione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi regione per regione sono i seguenti. 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 3.480 in Liguria, 4.573 nel Lazio, 3.308 nelle Marche, 2.924 in Campania, 2.937 in Puglia, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 2.107 in Sicilia, 1.248 in Friuli Venezia Giulia, 2.068 in Abruzzo, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d’Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata e 200 in Molise. >> Tutte le notizie sul coronavirus