Coronavirus ultime notizie, 3.089 casi, 107 morti e 276 guariti: tutti i numeri del contagio

Si attende ormai con angoscia il bollettino della Protezione civile con le ultime notizie in materia di coronavirus: l’Italia conta quotidianamente nuovi contagi, decessi e guarigioni i cui numeri spingono ad adottare misure sempre più restringenti. Gli ultimi dati aggiornati – dall’inizio dell’epidemia – vedono 3.089 persone infette, 107 decedute e 276 guarite. Rispetto alle 24 ore precedenti si registrano dunque 587 contagi in più a fronte di 116 nuove guarigioni ma anche di ulteriori 28 decessi. La percentuale delle morti sul totale dei contagiati è del 3,4%.

Coronavirus ultime notizie: Valle d’Aosta unica regione immune

L’epidemia da coronavirus ha ormai raggiunto ogni parte d’Italia: l’unica regione a non presentare casi di contagio è, al momento, la Valle d’Aosta. Il focolaio maggiore resta quello lombardo con 300 nuovi contagi rispetto al giorno precedente, per un totale di 1.820 casi. Seguono Emilia-Romagna con 544 infetti (+124), Veneto dove i contagiati sono 360 di cui 53 nuovi casi, Piemonte con un totale di 82 contagiati, di cui 26 nelle ultime ore. 84 i casi nelle Marche (+23), 31 in Campania che conta fortunatamente un solo nuovo contagio, 26 in Liguria dove i nuovi infetti sono due. Aumentano i contagi in Toscana che registra 19 casi in più su un totale di 38, 16 i contagiati delle ultime ore nel Lazio che conta così 30 casi.

Tutti i numeri del contagio

E poi 18 in Friuli-Venezia Giulia (+5), 18 in Sicilia (+11), 9 in Puglia (+3), 7 in Abruzzo (+1), 5 nella Provincia autonoma di Trento (+1), 9 in Umbria (+1), 2 in Sardegna (+1). Non registrano nuovi casi il Molise, dove i contagiati restano 3, la Provincia autonoma di Bolzano che conta un solo caso così come la Calabria e la Basilicata. Della totalità di pazienti affetti da coronavirus, i ricoverati con sintomi sono 1.346, le persone in terapia intensiva sono 295 e gli infetti in isolamento domiciliare fiduciario sono 1.065.

