Covid, il bollettino di oggi: 29mila nuovi casi e 822 morti, 12,5% i tamponi positivi

Covid bollettino 26 novembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi su 232.711 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale di tamponi positivi sale al 12,5% rispetto all’11,2%. In crescita i decessi nelle ultime 24 ore sono 822, cento in più di ieri. Il totale dei morti per Covid da inizio emergenza in Italia è ora di quasi 53mila persone. In terapia intensiva ci sono due persone in meno, 3.846 in tutto. (segue dopo la foto)

Gli attualmente positivi sono 795.845 (+4.148), mentre aumentano i guariti che salgono a 661.180 (+24.031). Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano 5.697 nuovi casi in Lombardia, 3.980 in Veneto e 3.008 in Campania. Nel Lazio sono 2.260.

Nel Lazio 2.260 nuovi casi su 26mila tamponi, 69 i morti

Oggi nel Lazio su 26 mila tamponi (-3.272 rispetto a ieri) si registrano 2.260 casi positivi (+158), 69 decessi (+11) e +1.253 guariti. Lo comunica l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Nelle province si registrano 476 casi e sono 23 i decessi nelle ultime 24 ore”, aggiunge l’assessore.

Nel Lazio sono 87.303 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.408 ricoverati, a cui si aggiungono 352 pazienti in terapia intensiva (3 più di ieri) e 83.543 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 22.334, i decessi 2.215 e il totale dei casi esaminati è pari a 111.852.

Covid bollettino 26 novembre 2020: in Campania 3.008 nuovi casi e 49 decessi

Sono 3.008 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 23.761 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 12,6%. Dei 3.008 nuovi positivi, 327 sono sintomatici e 2.681 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 146.018, mentre sono 1.508.502 i tamponi complessivamente esaminati.

Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania vengono inseriti 49 nuovi decessi, ma si specifica che si tratta di decessi avvenuti tra il 7 e il 25 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 1.483. Sono 1.723 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 41.151. >> Le breaking news