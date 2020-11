Covid, bollettino di oggi: 26.323 nuovi casi, 686 morti, -20 in intensiva

Covid bollettino 28 novembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono 26.323 i nuovi casi di coronavirus e 686 i morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 225.940, la percentuale di positivi è del’11,6%, in calo rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.564.532, mentre le vittime a 54.363. In terapia intensiva ci sono 20 persone in meno rispetto a ieri, 3.762 in tutto. (segue dopo la foto)

I guariti sono 24.214 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 720.861. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 1.415. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 789.308.

In Emilia-Romagna 2.172 nuovi casi e 71 morti, il 95,8% dei casi attivi è asintomatico

Altri 2.172 positivi e 71 decessi. E’ il bilancio dell’ultimo bollettino relativo alla pandemia in

Emilia-Romagna. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, infatti, in regione si sono registrati 119.184 casi di positività, cioè 2.172 in più rispetto a ieri, appunto, su un totale di 17.241 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,6%. Purtroppo, inoltre, si registrano 71 nuovi decessi.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 413 casi, poi quella di Modena con 364, seguono Reggio Emilia (305), Ravenna (184), Parma (181), Piacenza (166), Rimini (162). Poi Imola (143), Cesena (103), la provincia di Ferrara con 92 casi e Forlì (59). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.241 tamponi, per un totale di 2.096.063. A questi si aggiungono anche 1.871 test sierologici.

Sceso il numero dei casi attivi, cioè dei malati effettivi: a oggi sono 68.783 (-499 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.865 (-494), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-5 rispetto a ieri), invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 2.673.

Covid bollettino 28 novembre 2020: in Campania 2.729 nuovi casi e 49 decessi, +2 in intensiva (186)

Sono 2.729 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 22.007 tamponi. Dei 2.729 nuovi positivi, 268 sono sintomatici e 2.461 sono asintomatici. La percentuale di tamponi risultati positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 12,4%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 151.671, mentre sono 1.552.810 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 49 i decessi legati al coronavirus inseriti nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, dove viene però specificato che si tratta di 34 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 1.595. Sono 2.279 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 45.693.

Sono 186 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, 2 in più rispetto a ieri. Il totale dei posti letto di terapia intensiva disponibili in Campania è 656. Sono invece 2.164 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid. 24 in meno rispetto a ieri. I posti letto di degenza complessivamente disponibili su base regionale in Campania sono 3.160 tra posti letto Covid e offerta privata. >> Le breaking news