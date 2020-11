Covid, il bollettino di oggi: 16.377 nuovi casi e 672 morti, lieve calo delle intensive

Covid bollettino 30 novembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono 20.648 i nuovi casi di coronavirus e 541 i morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 130.524, la percentuale di positivi è del 15,8%, in crescita di quattro punti rispetto a ieri. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza in Italia sale a 54.904. In terapia intensiva ci sono 9 persone in meno rispetto a ieri, 3.744 in tutto. (segue dopo la foto)

In Puglia oltre 1.100 nuovi casi e 30 morti: eseguiti solo 4.151 tamponi, il 26,5% è positivo

Sono 1.101 i nuovi casi positivi e 30 i morti oggi in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi nella Regione sono stati registrati 4.151 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.101 casi positivi: 515 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 87 nella provincia Bat, 198 in provincia di Foggia, 65 in provincia di Lecce, 162 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione. Sono stati registrati 30 decessi di cui 14 nella sola provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 784.515 test. I pazienti guariti sono 14.065. Gli attualmente positivi 38.772. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 54.320, così suddivisi: 20.839 nella Provincia di Bari; 6.186 nella Provincia di Bat; 3.819 nella Provincia di Brindisi; 12.589 nella Provincia di Foggia; 4.119 nella Provincia di Lecce; 6.408 nella Provincia di Taranto; 359 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

#sanitaER #coronavirus l’aggiornamento: in Emilia-Romagna su quasi 11mila tamponi 2.041 nuovi positivi, di cui 1.189 asintomatici da controlli regionali. Eseguiti anche 1.123 test sierologici;+497 i guariti, 39 i decessi https://t.co/SdGhU9I7H5 pic.twitter.com/0dKbIAkjyd — RegioneEmiliaRomagna (@RegioneER) November 30, 2020

Coronavirus bollettino 30 novembre 2020: in Emilia-Romagna 2.041 nuovi casi, 18,5% di tamponi positivi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 123.073 casi di positività, 2.041 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.992 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,5%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.189 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 390 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 345 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48,1 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 471 nuovi casi; a seguire Bologna (393), Rimini (262), Reggio Emilia (222). Poi Ravenna (182), Parma (140), Ferrara (95), Piacenza (57). Quindi Imola (118), Forlì (54) e Cesena (47). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.992 tamponi, per un totale di 2.120.489. A questi si aggiungono anche 1.123 test sierologici. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.734 (+1.505 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 68.730 (+1.414), il 95,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+4 rispetto a ieri), 2.755 quelli negli altri reparti Covid (+87).