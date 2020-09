Covid, il bollettino di oggi: 1.695 nuovi casi, +1.095 attuali positivi

Covid bollettino 5 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.695 nuovi casi, in lieve calo rispetto a ieri quando ne erano stato accertati 1.736. Oggi sono stati effettuati oltre 107mila tamponi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, afferma il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 276.338 persone. Oggi si contano 16 morti, un dato che porta il totale delle vittime a 35.534. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono di 1.095 unità e ad oggi sono 31.194 in tutta Italia. 583 i guariti nelle ultime 24 ore, in totale da inizio emergenza sono 209.610. Sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, +1.181). In Lombardia (con 388 casi) e Veneto (con 188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.

In Lombardia 388 nuovi casi e un decesso

Sono 388 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 65 debolmente positivi e 18 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati, si spiega da Regione Lombardia, sono stati 23.409 e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%. Nelle ultime 24 ore una persona positiva è morta e il totale di morti dall’inizio della pandemia è di 16.877 persone.

Sono 184 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 112 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Brescia i nuovi casi sono 36, a Bergamo 28, a Como 15, a Cremona 11, a Lecco 7, a Lodi 2, a Mantova 29, a Monza e Brianza 23, Pavia 6 e a Varese 21. Nessun nuovo caso in provincia di Sondrio.

Covid bollettino 5 settembre: in Campania 119 nuovi casi e un morto

Sono 119 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 6.841 tamponi. Dei 119 nuovi casi, 18 sono rientri dalla Sardegna, 11 dall’estero e 21 sono connessi a rientri. Il totale dei casi di positività al coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 7.768, mentre sono 449.451 i tamponi complessivamente esaminati.

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che c'è un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale delle persone decedute in Campania dall'inizio dell'emergenza è 448. Sono 5 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.476, di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.