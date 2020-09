Covid-19, il bollettino di oggi: 1.434 nuovi casi e 14 morti

Covid bollettino 9 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.434 nuovi casi, in ulteriore crescita rispetto a ieri quando erano stati accertati 1.379 nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, hanno contratto il virus 281.583 persone. I decessi per Covid oggi sono 14, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.577. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono a 34.734, sono 945 in più nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 471 in più, in totale sono 211.272. Nella giornata di oggi in Italia sono stati fatti 95.990 tamponi, il totale è di 9.460.203 da inizio emergenza.

In Lombardia 218 nuovi positivi e 3 morti

I nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 218, di cui 39 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 21.368 e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,02%, si spiega da Regione Lombardia. I morti sono stati 3, per un totale dall’inizio della pandemia di 16.891.

Sono 252 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali del territorio, in aumento di 4 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano 27 persone, stabili rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 77.088 dall’inizio della pandemia, in aumento di 112 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 88 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 50 a Milano città. A Bergamo sono 12, a Brescia 24, a Como 2, a Cremona 7, a Lecco 3, a Lodi 5, a Mantova 13, Monza e Brianza 14, Pavia 16, a Sondrio 3 e a Varese 24.

Covid bollettino 9 settembre: in Campania 203 nuovi casi, 43 sono di rientro

Sono 203 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 7.154 tamponi. Dei 203 nuovi casi, 43 sono legati a rientri dalla Sardegna (14) e dall’estero (29) mentre sono 17 i contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei casi positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.580, mentre sono 474.285 i tamponi complessivamente esaminati.

L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza in Campania è 449. Sono 23 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale così a 4.537, di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. >> Tutte le notizie sul Coronavirus