Covid bollettino di oggi 18 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 403 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, di nuovo in crescita dopo il calo registrato ieri. Lombardia, Veneto, Campania e Lazio le regioni con più nuovi casi. Dall’inizio dell’emergenza sono 254.636 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.405. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi crescono di 222 in 24 ore, ora sono 15.089. I guariti oggi sono 174, in totale da inizio emergenza in Italia sono 204.142. Sono oltre 53mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per un totale di 32mila persone sottoposte a test. I ricoverati con sintomi oggi sono 33 in più, stabili invece le terapie intensive.

Nel Lazio oggi 43 nuovi casi, la metà sono d’importazione

“Oggi registriamo 43 casi e un decesso. Di questi più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link a festa a Porto Rotondo. Per quanto riguarda i casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze: otto rientrano da Grecia (un caso da Creta e tre da Corfù), sette da Croazia, cinque i casi da Spagna, un caso dalla Francia e un caso di rientro da Malta. Tra ieri e oggi abbiamo effettuato oltre 5 mila test sui viaggiatori di rientro dai paesi a rischio”. Lo precisa l’assessore alla Sanità della Regione

Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano dell’Unità di crisi.

Covid bollettino di oggi: in Campania 35 nuovi casi e nessun decesso

Sono 35 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 3.156 tamponi. Dei 35 casi positivi del giorno, 12 sono persone provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 5.347, mentre sono 366.453 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei deceduti che resta così 440. Ci sono 6 nuovi guariti, fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania: il totale dei guariti

