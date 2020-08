Covid bollettino 25 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 878 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 953, registrati ieri. Da ieri solo il Molise ha fatto registrare zero contagi. Dall’inizio dell’emergenza sono 261.174 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 4, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.444. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi fanno un notevole balzo in avanti rispetto a ieri, oggi sono 19.714, con un incremento di 519 in 24 ore. I guariti sono 206.015, 353 più di ieri. Da ieri si registrano +13 pazienti ricoverati per il coronavirus, uno in più in terapia intensiva e +505 persone in isolamento.

I ricoverati totali salgono a 1.058, i ricoverati in terapia intensiva salgono a 66, le persone in isolamento domiciliare salgono a 18.590. Sale a 8.125.892 il totale dei tamponi effettuati. Emerge dai dati aggiornati sul Covid. Da ieri si è registrato un aumento di 72.341 tamponi. Il totale dei casi testati ammonta a 4.819.124.

Covid bollettino 25 agosto 2020: nel Lazio 143 nuovi casi, il 52% dovuti a rientri

“Oggi nel Lazio si registrano 143 casi e zero decessi e di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento”. Lo evidenzia, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino quotidiano dell’Unità di crisi Covid-19.

Nel Lazio ad oggi sono 2.284 i casi positivi a Covid-19, con 281 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 875 in totale i deceduti. Sono 1.997 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.077 e il

totale dei casi esaminati è pari a 10.236. (segue dopo la foto)

In Lombardia 119 nuovi casi e nessun decesso

Nessun decesso e 119 nuovi casi di coronavirus. Sono i dati della Lombardia riferiti alle ultime 24 ore. La Regione fa sapere che sono 9.879 i tamponi effettuati, per un totale complessivo di 1.501.157. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 196, in tutto 75.901. I pazienti in terapia intensiva sono 15, lo stesso numero di ieri, mentre sale di 5 unità il numero delle persone ricoverate non in terapia intensiva, 15.

Zero contagi nelle ultime 24 ore a Cremona e Lodi. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 37 (di cui 19 a Milano città); Bergamo: 5; Brescia: 25; Como: 15; Cremona: 0; Lecco: 1; Lodi: 0; Mantova: 2; Monza e Brianza: 6; Pavia: 6; Sondrio: 1; Varese: 5. >> Tutte le notizie sul Coronavirus