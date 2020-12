Covid, il bollettino di oggi: quasi 20mila nuovi casi e 649 morti

Covid bollettino oggi 12 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi sono stati registrati 19.903 nuovi casi di coronavirus, 649 i decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati da ieri sono 196.439, il rapporto positivi tamponi è quindi del 10,1%, in leggera crescita rispetto a ieri (9,8%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.199 in calo di 66 rispetto a ieri. I ricoverati in reparti Covid sono 28.066, sono dunque 499 meno di ieri. I guariti in totale sono invece 1.076.891 (+24.728). (segue dopo la foto)

In Emilia-Romagna risalgono i contagi ma calano le terapie intensive

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 142.816 casi di positività, quindi altri 1.807 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.975 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 82 decessi per Covid.

La situazione dei contagi nelle province vede Piacenza con 119 nuovi casi, Parma (99), Reggio Emilia (154), Modena (392), Bologna (408), Ferrara (103), Ravenna (180), Rimini (163). Poi l’Imolese (70), Cesena (74) e Forlì (45). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.975 tamponi, per un totale di 2.312.385. A questi si aggiungono anche 1.567 test sierologici e 2.143 tamponi rapidi effettuati da ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.807 in più

rispetto a ieri e raggiungono quota 72.315.

Continua a diminuire il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 63.972 (-82 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 60.937 (-74), il 95,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (-9 rispetto a ieri), 2.813 quelli negli altri reparti Covid (+1).

Covid bollettino oggi 12 dicembre 2020: nel Lazio 1.194 nuovi casi e 41 morti

Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registrati 1.194 nuovi casi di positività al coronavirus. 41 i decessi da ieri. In regione sono 87.318 i casi attualmente positivi a Covid-19 (in calo rispetto a ieri quando erano 88.193), di cui 2.969 ricoverati (ieri erano 3.026), 337 in terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 84.012 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 48.108 (2.028 in più nelle ultime 24 ore), i decessi 2.911 e il totale dei casi esaminati è pari a 138.337.

"Diminuiscono i casi positivi, i ricoveri, i decessi e le terapie intensive, e Roma Città è stabile al di sotto dei 600 casi (573)". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D'Amato.