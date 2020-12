Covid bollettino oggi 19 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. 16.308 oggi i nuovi casi di coronavirus e 553 i decessi nelle ultime 24 ore. l tamponi eseguiti sono 176.185, il rapporto positivi tamponi è al 9,2%, in diminuzione rispetto a ieri (10%). I ricoverati in terapia intensiva sono 2.784, quindi 35 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 1.249.470 (+23.384). (segue dopo la foto)

Per quanto riguarda le regioni con il maggior numero di nuovi contagi, sono stati registrati 3.834 nuovi casi in Veneto, 1.944 in Lombardia e 1.641 in Emilia-Romagna.

In Lombardia 105 morti nelle ultime 24 ore e 1.944 nuovi casi

Sono 105 le persone decedute in Lombardia a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, facendo salire così a 24.330 il numero di morti dall’inizio della pandemia. I nuovi casi, invece, sono 1.944 (di cui 152 debolmente positivi) a fronte di 27.044 tamponi effettuati, con un rapporto positivi/tamponi pari al 7,1%. In totale, dall’inizio della pandemia, sono stati effettuati 4.607.391 tamponi.

Quanto ai pazienti guariti/dimessi, sono 365.440 (+2.396), di cui 4.384 dimessi e 361.056 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 592 (-10) e i ricoverati non in terapia intensiva a 4.495 (-161). Sono 700 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 283 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 112 nuovi casi, a Brescia 248, a Como 129, a Cremona 73, a Lecco 46, a Lodi 27, a Mantova 144, a Monza 145, a Pavia 121, a Sondrio 56 e a Varese 80.

Covid bollettino oggi 19 dicembre 2020: in Emilia-Romagna 1.641 nuovi casi e 73 morti

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 153.844 casi di positività, 1.641 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.851 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,8%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 73.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 269 nuovi casi; Bologna (328); Reggio Emilia (247); Rimini (162); Ravenna (133); Parma (85); Piacenza (121); Ferrara (107). Poi Cesena (101); Imola (34) e Forlì (54). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.851 tamponi, per un totale di 2.412.286. A questi si aggiungono anche 514 test sierologici e 3.625 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.944 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 85.872. I casi attivi sono 60.949 (-1.376 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono in tutto 57.924 (-1.430), oltre il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (-1 rispetto a ieri), 2.819 quelli negli altri reparti Covid (+55).