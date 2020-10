Covid, i dati di oggi: nuovi contagi e tamponi in calo, 39 morti in 24 ore

Covid dati oggi aggiornati, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di lunedì 12 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Oggi nuovi contagi in calo di quasi mille unità: secondo il bollettino sono 4.619 i casi di positività al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. Oggi però sono stati eseguiti molti meno tamponi di ieri, 82.764. Notevole purtroppo l’incremento di morti, nelle ultime 24 ore sono stati 39. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.205. (segue dopo la foto)

Gli attuali positivi salgono di ben 3.689 in 24 ore, ad oggi sono 82.764. 891 i dimessi/guariti oggi, in totale sono 240.600. Salgono i ricoverati negli ospedali (+302) e nelle terapie intensive (+32). Al momento negli ospedali sono ricoverate 4.821 persone mentre nelle rianimazioni ci sono 452 pazienti. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati contagiate 359.569 persone. Il maggiore incremento giornaliero di nuovi casi si registra in Lombardia con 696 contagi seguita dalla Campania con 662 nuovi casi.

In Lombardia 696 nuovi contagi e 3 morti

Sono 696 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 74 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologico) con 13.934 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che fanno salire a 16.988 il numero dei morti dall’inizio dell’epidemia.

Crescono i pazienti guariti/dimessi: sono 83.353 (+163), di cui 1.472 dimessi e 81.881 guariti. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 50 (+2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 463 (+30). Il numero totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza è di 2.332.922.

Questi i nuovi casi per provincia: Milano 363, di cui 184 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 44; Como: 26; Cremona: 7; Lecco: 34; Lodi: 11; Mantova: 3; Monza e Brianza: 41; Pavia: 31; Sondrio: 4; Varese: 52.

Covid dati oggi: in Campania 662 nuovi casi, 130 guariti, nessun decesso

Sono 662 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 7.405 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 19.192, mentre sono 690.109 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza che resta 479. Sono 130 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.487.

Sono 65 i posti letto di terapia intensiva occupati in Campania su 110 posti letto complessivi su base regionale. A fornire il dato è l’Unità di crisi della Regione Campania, che registra così un aumento di 4 ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri. Sono invece 684 i posti letto di degenza occupati (+20 rispetto a ieri), su 820 posti letto di degenza complessivi presenti su base regionale. >> Tutte le breaking news