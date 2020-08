Dopo lo scoop della fine della loro storia d’amore, Daniele Scardina rompe il silenzio. Il pugile e Diletta Leotta hanno vissuto una intensa storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori, arrivata al capolinea alcune settimane fa. Fonti vicine alla ex coppia parlavano di un presunto tradimento da parte di “King Toretto”. Lo sportivo ora mette le cose in chiaro: «Io la amo e non l’ho tradita, Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo.»

Daniele Scardina parla di Diletta Leotta: «È il meglio che la vita mi abbia donato»

Dopo la bellissima confessione, il pugile pare essere ancora profondamente innamorato della bella conduttrice. Dopo aver messo a tacere le voci sul presunto tradimento, si dice pronto a riconquistarla. Sulla rivista Chi si legge la dichiarazione rilasciata da Scardina a Gabriele Parpiglia durante una serata al Billionaire. Lo sportivo, visibilmente deluso e ferito per la fine della loro storia, si è mostrato con le lacrime agli occhi. Attualmente sono entrambi in vacanza in Sardegna, la Leotta è accompagnata da alcuni amici, dalle stories e post pubblicati su Instagram sembra che si stia godendo al massimo l’estate da sigle.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, poco tempo fa si parlava di nozze

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina era iniziata circa un anno fa. Nell’estate 2019 i due erano stati avvistati in vacanza a bordo di uno yacht. Durante il lockdown Diletta e Daniele avevano passato il loro tempo insieme nella casa della conduttrice, a Milano. Il rapporto era diventato cosi solido che, voci vicine alla coppia, avevano iniziato a parlare di matrimonio. Ora sembra tutto naufragato, nessuno dei due ha voluto parlare dei motivi. Ora però Scardina è pronto a riconquistarla, e se sul ring è un vincente affermato, vediamo se lo sarà anche nel cuore della Leotta!