Bella la California, ma la Sardegna rimane sempre una perla rara e lo sa bene la nostra Elisabetta Canalis. Appena le è stato possibile è volata in Italia e in questi giorni si sta godendo una vacanza con i fiocchi. E’ proprio tra un tuffo e l’altro che decide di lasciare senza fiato i suoi followers. Il suo ultimo scatto mentre fa colazione ha lasciato tutti a bocca aperta. Una bellezza davvero rara. Elisabetta Canalis non ha bisogno di grandi presentazioni: lei è una delle veline di Striscia la Notizia più famose della televisione italiana. Negli anni ’90 si avvicinata al mondo dello show business come modella e ragazza immagine, ma da quel giorno nessuno l’ha più dimenticata. Nel corso degli anni è diventata conduttrice, attrice e tanto altro.

Elisabetta Canalis e Instagram

Elisabetta Canalis è una di quelle donne che hanno davvero fatto bingo. Una carriera luminosa che non è mai tramontata e una famiglia splendida. L’ex velina è sposata con un noto chirurgo americano. I due hanno una bambina è vivono nell’assolata Malibù. Un po’ la classifica favola che molte ragazzine sognano guardando i film di Hollywood. Nonostante la sua villa non sia affatto male, anche la Canalis ha deciso di passare le vacanze in Italia. Appena le è stato possibile è volata nella sua terra natale: la Sardegna.

La foto sensuale e i commenti

La showgirl si sta davvero godendo le vacanze e attraverso le sue stories Instagram ammiriamo anche noi le stupende spiagge della Sardegna e le sue acque cristalline. Elisabetta regala ai suoi followers scatti davvero interessanti. Il suo ultimo post ne è un esempio. In questa foto la vediamo mentre fa colazione con indosso un costume intero leopardato e una camicetta aperta nei punti giusti. Cosce toniche che non finiscono più e una sensualità fuori dal comune. Non ci stupisce che in pochissimo tempo la foto abbia fatto il pieno di like e commenti di apprezzamento. "Si può fare colazione ed essere così sexy?"; "Sei bellissima"; "Che gambe… sei incredibile"; "Gambe stratosferiche".