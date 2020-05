La bellissima Eva Henger è un’attrice e showgirl italiana. L’artista ha partecipato anche a diversi reality tra cui la Fattoria 2 e l’Isola dei Famosi 13. Attualmente l’affascinante showgirl è una nota opinionista Tv e influencer. Su Instagram Eva Henger ha oltre 900 mila followers, i quali si lasciano incantare dalla sua innata bellezza. A quasi 50 anni Eva con il suo fisico mozzafiato può far invidia a moltissime ventenni. Poche ore fa ha postato sul suo profilo social una foto in bikini che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Eleganza e sensualità sono due delle caratteriste che la contraddistinguono. Il post è stato letteralmente invaso da complimenti.

Eva Henger Instagram: la scollatura del bikini è esagerata

La bellissima Eva Henger ha pubblicato un suo scatto in bikini decisamente mozzafiato. Il suo generoso décolleté straborda dalla scollatura profonda, regalando uno spettacolo unico agli occhi dei suoi ammiratori. Non c’è nulla da fare, a Eva basta pochissimo per risultare praticamente irresistibile. Anche la sua espressione sognante con un sorriso appena accennato non è passata minimamente inosservato. La sua sensualità è qualcosa di unico. La showgirl ha descritto così il suo post: «Ebbene sì, l’ignoranza è curabile ma dipende dalla gravità: c’è chi guarisce coi libri e chi con le supposte».

I commenti dei followers

Davanti all’esplosivo décolleté di Eva Henger i suoi followers hanno completamente perso l’uso della ragione. La showgirl ha ricevuto moltissimi complimenti. Un fan le ha scritto: «Essere gnocche permette di conquistare il mondo» e un altro ha immediatamente aggiunto: «La perfezione in assoluto che dea favolosa». In molti le hanno scritto: «Che femmina spettacolare!» Un follower ha commentato: «Non ci sono parole per dire quanto sei bella» e ancora: «Incantevole e sensuale!» Infine, un fan, riferendosi al florido “davanzale”, ha commentato: «Wow Eva… che te lo dico a fare…!» >>Eva Henger Instagram sensuale, bikini minimal per un fisico esagerato: «Wow, che panorama»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Eva Henger (@eva_henger)