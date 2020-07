Francesca Pascale e Paola Turci, la nuova coppia dell’estate 2020?

Da Silvio Berlusconi a Paola Turci: oggi Francesca Pascale sembra fare coppia fissa con la cantante romana con cui già condivide un’intima e fedele amicizia da tempo. Non c’è nulla di certo, ma secondo il settimanale Chi, la cosa sembrerebbe ormai ovvia. La rivista, infatti, è riuscita a fotografarle in svariate occasioni insieme, e questo ha fatto scoppiare un gossip sulle due amiche, tanto da sospettare che siano in una vera e propria relazione. Sarà davvero solo un’amicizia? Oppure Francesca Pascale ha deciso di dare una svolta alla sua vita?

Francesca Pascale e Paola Turci, da semplici amiche a coppia inseparabile

A lanciare l’indiscrezione e incuriosire tutto il web è il settimanale Chi, che pubblica una serie di foto delle due amiche mentre fanno shopping insieme, in look total black, ma anche mentre si rilassano in spiaggia. E definisce il rapporto “un’amicizia molto speciale“, scatenando la fantasia della rete. Letteralmente, la rivista pubblica: “Ora Francesca Pascale è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci, 55 anni, con cui condivide l’impegno a favore dei diritti di gay e lesbiche e delle famiglie arcobaleno”. Insomma, ci sarebbero tutte le carte per far pensare che Pascale, dopo la lunga relazione con il Cavaliere, abbia scelto di cambiare totalmente vita.

Chi, infatti, definisce addirittura la cantante “un’amica intima”, creando il gossip della rete che le vorrebbe legate sentimentalmente. In tutto questo, intanto Silvio Berlusconi si trova in Sardegna con la deputata Marta Fascina, la sua nuova fiamma.

Pascale, l’accordo economico con Silvio Berlusconi

Come si poteva immaginare, la fine della storia tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è stata contornata (e addolcita) da una “buonuscita”. La showgirl, infatti, ha ricevuto “20 milioni di euro, più un mantenimento pari a 1 milione di euro all’anno”. Al momento, però, non è ancora chiaro se Francesca Pascale continuerà a vivere a Villa Maria, la tenuta da 40mila metri quadrati di parco in cui alloggia da un paio d’anni ma che risulta ancora intestata all’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. >>Tutte le notizie di UrbanPost