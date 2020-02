Gambe lunghe, sguardo da pantera e capelli castani, stiamo parlando della bellissima Francesca Sofia Novello. Quest’anno ha attirato l’attenzione su di sé affiancando Amadeus al Festival di Sanremo, ma non è un volto sconosciuto alle telecamere. Infatti la bella Francesca è una nota modella che nel corso della sua carriera ha partecipato anche a diversi programmi nelle vesti di showgirl. Non solo, lei è anche la compagna di Valentino Rossi. Tra i due corrono ben 15 anni di differenza, ma la cosa non sembra toccarli più di tanto. Stanno insieme dal 2016 e sembrano sempre più felici. Oltre ad essere una modella, Francesca Sofia sta muovendo i primi passi anche nel mondo dei social.

Francesca Sofia Novello e il successo

Il suo profilo Instagram conta quasi 300 mila followers, non sono cifre ancora altissime ma siamo certi che cresceranno di giorno in giorno. Nonostante questo Francesca Sofia Novella sembra avere la stoffa e le carte in regola per diventare una vera influecer. Lei, come molte sue colleghe, utilizza i social per raccontare tutto quello che le capita sia nel privato che nel pubblico. Proprio in questi giorni siamo felici di seguirla in giro per la Fashion Week di Milano, in quanto modella non poteva di certo perdersi un tale evento. Però dobbiamo ammettere che sono le sue foto un po’ più piccanti a riscuotere il vero successo.

La foto hot e i commenti

Un esempio è proprio il suo ultimo post su Instagram. Nella foto Francesca Sofia indossa un top blu e dei pantaloni neri. Potrebbe sembrare un outfit qualunque ma su di lei è semplicemente spettacolare. In più la posa che ha scelto fa girare la testa. Il suo sguardo malizioso accompagnato alle curve del suo corpo è da togliere il fiato. Non ci sorprende che il noto pilota di Moto GP abbia perso la testa per lei. Nel giro di poco la foto ha conquistato tanti like e commenti. “Quanto sei bella”; “Sei sempre favolosa”; “Oh mio Dio, che bellezza”; “Hai gli stessi colore della Yamaha, Vale non saprà più chi scegliere”; “E dai basta, Vale si deve concentrare e tu gli fai girare la testa”.