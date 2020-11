Franco Castellano: età, peso, altezza, carriera e vita privata dell’attore

Questa sera su Rai Uno “Rita Levi-Montalcini”, l’attesissimo film di Alberto Negrin, che vuole rendere omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha dedicato tutta se stessa alla scienza. Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo Productions EU, che vede nel cast accanto alla protagonista Elena Sofia Ricci, anche Luca Angeletti, nel ruolo di Franco, il collaboratore storico della Levi-Montalcini, e Franco Castellano nei panni del Professor Levi. Proprio su quest’ultimo vogliamo indugiare, raccontando qualcosa in più della sua carriera e vita privata.

Franco Castellano: età, peso, altezza e carriera

Franco Castellano è nato San Vito al Tagliamento l’11 gennaio 1957. Di origine friulana, l’attore vive da tempo a Serra Sant’Abbondio nelle Marche. Ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica nella capitale, dove si è diplomato nel 1982. Successivamente ha partecipato al Festival di Edimburgo, lavorando con Irene Worth. Ha frequentato corsi a Berlino, Londra e New. Nei primi anni novanta ha recitato in alcune docu-fiction, all’interno del programma di Giuliano Ferrara ‘Lezioni d’amore’, oggetto di censura. La popolarità con il ruolo di Romeo, nella serie Commesse e Commesse 2. Ha recitato anche in altre fiction come “Sospetti”, regia di Luigi Perelli (2000), “Sarò il tuo giudice” di Gianluigi Calderone (2001) e “La cittadella”, miniserie del 2003.

Nel 2004 Franco Castellano è stato chiamato per “Orgoglio”, regia di Giorgio Serafini, dove vestiva i panni del perfido Hermann Ludovici. È comparso anche in “Cime tempestose” e in altri numerosi sceneggiati Rai. Nel 2008 era un violento colonnello della Polizia nella fiction di Canale 5 “Il sangue e La Rosa”. Tra i lavori più recenti: Il Commissario Nardone, Una pallottola nel cuore, Le tre rose di Eva 3, Tango per la libertà e Luisa Spagnoli. Nella stagione teatrale 2009–2010 è stato il protagonista dello spettacolo “Fiore di cactus” assieme ad Eleonora Giorgi.

Vita privata e curiosità

Nato sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alto un metro e ottanta centimetri, peso non disponibile e ha occhi castani e capelli grigi. Della vita privata si sa soltanto che è sentimentalmente impegnato e che ha due figli.